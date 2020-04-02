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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    GİB ihracatçılara kolaylık sağladı

    Gelir İdaresi Başkanlığı, Covid- 19 kaynaklı mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılmasını kararlaştırdı. Başkanlık, Covid-19 salgını nedeniyle ihracat prosedürünü tamamlayamayan firmalara, vergi dairesine başvuru yapmadan ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin işlemleri için 3 ay ek süre tanıdı.

    GİB ihracatçılara kolaylık sağladı
    Gelir İdaresi Başkanlığı, Covid- 19 kaynaklı mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılmasını kararlaştırdı. Başkanlık, Covid-19 salgını nedeniyle ihracat prosedürünü tamamlayamayan firmalara, vergi dairesine başvuru yapmadan ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin işlemleri için 3 ay ek süre tanıdı.

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