E-devlet kullanımı rekor kırdı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet kullanımında rekor artışlar yaşandığını söyledi. Birçok hizmetin geçen aya oranla 2-3 kat fazla kullanıldığını belirten Koç, EBA'da sorgulama sayısının geçen yıla oranla 30 kat arttığını açıkladı. Koç, vatandaşlara işlemlerinde e-Devlet kullanımını tavsiye etti.
HASAN AY
HASAN AY
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