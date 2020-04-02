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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    E-devlet kullanımı rekor kırdı

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet kullanımında rekor artışlar yaşandığını söyledi. Birçok hizmetin geçen aya oranla 2-3 kat fazla kullanıldığını belirten Koç, EBA'da sorgulama sayısının geçen yıla oranla 30 kat arttığını açıkladı.

    E-devlet kullanımı rekor kırdı
    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet kullanımında rekor artışlar yaşandığını söyledi. Birçok hizmetin geçen aya oranla 2-3 kat fazla kullanıldığını belirten Koç, EBA'da sorgulama sayısının geçen yıla oranla 30 kat arttığını açıkladı. Koç, vatandaşlara işlemlerinde e-Devlet kullanımını tavsiye etti.


    HASAN AY

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