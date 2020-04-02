BİK’ten ortak manşet teşekkürü

Basın İlan Kurumu (BİK), COVID-19 virüs salgınına karşı mücadelede üzerine düşen görevi tüm zorluklara rağmen yerine getiren Türk basınına "Evde Kal, Sağlıkla Kal" ortak manşet çağrısında bulunmuştu. BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, Türkiye genelinde bu çağrıya uyan bütün gazetelere teşekkür etti. Bu çağrıyla amaçlarının, küresel salgınla mücadelede hayati önem arz eden tedbirlerin geniş kitlelere duyurulması olduğunu belirten Duran, "Çağrımıza destek veren, her zaman olduğu gibi halkımızı bilgilendirme konusunda üzerine düşen sorumluluk ve vazifeleri hakkıyla yerine getiren yazılı basınımıza ve fedakar basın emekçilerine teşekkür ederiz. Sağlıklı günlere ve her zamankinden daha güçlü bir Türkiye'ye en kısa zamanda Rıdvan Duran erişmek üzere" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.