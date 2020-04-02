BİK’ten ortak manşet teşekkürü

COVID-19 virüs salgınına karşımücadelede üzerine düşen görevitüm zorluklara rağmen yerinegetiren Türk basınına "EvdeKal, Sağlıkla Kal" ortak manşetçağrısında bulunmuştu. BİKGenel Müdürü Rıdvan Duran,Türkiye genelinde bu çağrıya uyanbütün gazetelere teşekkür etti.Bu çağrıyla amaçlarının, küreselsalgınla mücadelede hayati önemarz eden tedbirlerin geniş kitlelereduyurulması olduğunu belirtenDuran, "Çağrımıza destek veren,her zaman olduğu gibi halkımızıbilgilendirme konusunda üzerinedüşen sorumluluk ve vazifelerihakkıyla yerine getiren yazılıbasınımıza ve fedakar basınemekçilerine teşekkür ederiz. Sağlıklıgünlere ve her zamankinden dahagüçlü bir Türkiye'ye en kısa zamandaerişmek üzere" ifadelerini kullandı.