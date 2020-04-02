İkinci promosyonları taahhüt süreleri dolar dolmaz hesaplarına otomatik olarak yatırılacak emeklilere, Nisan ve Temmuz aylarında da hem ikramiye hem zam göründü. Peki ikramiye ve zamlar hangi tarihlerde ödenecek? İşte emeklinin zam takvimi. Temmuz'da emeklilere çifte kazanç imkanı var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Emeklilerin kazançlarından biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere.
OTOMATİK PROMOSYON
Emeklilerin kazançlarından biri de promosyon. Milyonlarca emekli ikinci promosyonunu aldı ya da almak üzere. Promosyonda taban tutarların zamlanması ve bankaların kampanyalarla tutarı daha da artırmasının ardından, pek çok emekli yeni ödeme için 3 yıllık taahhhüt süresinin dolmasını bekliyor.
Taahhüdü dolanın hesabına, yeni taahhüt vermesi beklenmeksizin otomatik olarak promosyonu yatırılacak. Maaşını başka bankaya taşımayı planlayan, istediği zaman bunu yapabilecek. Eğer promosyon almışsa kalan dönemin tutarını iade etmesi yetecek.
İKİNCİ ÖDEME
Temmuz'da ise emeklilere çifte kazanç imkanı var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranları 3 Temmuz'da belli olurken, aynı ay içinde ikramiye de ödenecek. Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre bin liralık ikramiye, 27-30 Temmuz'da ödenebilecek.
İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
PROMOSYON
3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yeni promosyon hesaba yatacak.
NİSAN
7-10 NİSAN: SSK emeklileri Ramazan Bayramı ikramiyesi.
11 NİSAN: Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Ramazan Bayramı ikramiyesi.
17-27 NİSAN: Maaşı bin 500 TL'den az SSK'lılara zamlı ödeme.
24-28 NİSAN: Maaşı bin 500 TL'den az Bağ-Kur'lulara zamlı ödeme.
TEMMUZ
1-6 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı.
3 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak.
17-27 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş.
24-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
27-30 TEMMUZ: Kurban Bayramı ikramiyesi.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşının hangi gün alabileceği öğrenilebilir.
SGK TAHSİS NO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ TARİHLERDE ALIYOR?
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir.
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
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