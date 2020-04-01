YÖK üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır? Kayıt dondurmak için gerekli şartlar!

Üniversitelerde uzaktan eğitim almak için internet, bilgisayar olanağı sağlayamayan öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için verilen Üniversite kaydı dondurma şartları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde üniversite kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekildeydi;

- Dondurma işlemi yapmak için ilgili fakülte ve bölümüne dair kaydınızın olması gerekmektedir. Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmadığınız takdirde fakülte ve bölüm için kayıt dondurma hakkınız bulunmamaktadır.

- Kayıt dondurabilmeniz için gerekli bir mazeretiniz bulunmalıdır. Bu mazeretin geçerliliği üniversite tarafından onaylanmaktadır.

-Lisans öğrencileri için 4 yarıyıl, ön lisans öğrenciler için ise 2 yarıyıllık bir kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır

-Öğrenci eğer ki belirli bir harç ücreti var ise bunu bu süreçte yatırır. Dondurulmuş süreçler için ise herhangi bir harç ücreti ödenmez.