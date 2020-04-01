YÖK üniversite kayıt dondurma nasıl yapılır? Kayıt dondurmak için gerekli şartlar öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Üniversite öğrencilerinin mağdur olmaması adına belirli öğrencilere kayıt dondurma hakkı tanındı. Bu hakla birlikte öğrenciler bahar dönemini okumamış sayılacak. Kayıt dondurabilmeniz için gerekli bir mazeretiniz bulunmalıdır. Bu mazeretin geçerliliği üniversite tarafından onaylanmaktadır. Lisans öğrencileri için 4 yarıyıl, ön lisans öğrenciler için ise 2 yarıyıllık bir kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır. Kayıt dondurma tarihleri açıklandı mı? İşte kayıt dondurma için merak edilenler…
KAYIT DONDURMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?
YÖK üniversitelerde uzaktan eğitim almak için internet, bilgisayar olanağı sağlayamayan öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için üniversitelerde eğitimi erteleme ve dondurma hakkı tanıdı. YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada alınan kararların sadece 2019-2020 bahar dönemi için geçerli olduğu belirtildi.
KAYIT DONDURMA TARİHLERİ NELERDİR?
Kayıt dondurma işleminin hangi tarihler arasında yapılacağı henüz açıklanmadı. Tarihler ilerleyen günlerde YÖK tarafından duyurulacak.
ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA NASIL YAPILIR?
Üniversitelerde kayıt dondurma işlemi belli bir düzen içerisinde eğitim süreci başladıktan sonra yapılmaktadır. Başvuru nedeninizi anlatan ve gerekli mazeretleri içeren dilekçe yazılır. Dilekçede belirttiğiniz mazeretler için resmi belge ve evraklar temin edilir. Başvuru süreci geçmeden dilekçe ve mazeret belgeleri öğrenci işlerine ulaştırılır. Üniversite tarafından dondurma işlemine verilen cevap 15 gün içerisinde sonuçlanır ve öğrenciye geri dönüş sağlanır.
Üniversitelerde uzaktan eğitim almak için internet, bilgisayar olanağı sağlayamayan öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için verilen Üniversite kaydı dondurma şartları henüz belli olmadı. Geçtiğimiz dönemlerde üniversite kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerin yerine getirmesi gereken şartlar şu şekildeydi;
- Dondurma işlemi yapmak için ilgili fakülte ve bölümüne dair kaydınızın olması gerekmektedir. Üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmadığınız takdirde fakülte ve bölüm için kayıt dondurma hakkınız bulunmamaktadır.
- Kayıt dondurabilmeniz için gerekli bir mazeretiniz bulunmalıdır. Bu mazeretin geçerliliği üniversite tarafından onaylanmaktadır.
-Lisans öğrencileri için 4 yarıyıl, ön lisans öğrenciler için ise 2 yarıyıllık bir kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır
-Öğrenci eğer ki belirli bir harç ücreti var ise bunu bu süreçte yatırır. Dondurulmuş süreçler için ise herhangi bir harç ücreti ödenmez.
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