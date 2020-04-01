VESTEL garantiyi 3 ay uzattı

, hem çalışanlarınhem de müşterilerin sağlığınıkorumak amacıyla iki yeniuygulama başlattı. Müşterilerinteknik sorunlar için yetkiliservis kaydı açtırmadan öncebaşvuracakları, video anlatımlıçözümlerin yer aldığı bir internetsitesi kuran Vestel, ayrıca sağlıkçalışanlarına COVID-19 ilemücadele bitene kadar 7/24ücretsiz hizmet verecek. Vestel,müşterilerinin garantisi bitenürünlerinin garanti sürelerini 3ay ücretsiz uzatıyor.