VESTEL garantiyi 3 ay uzattı

VESTEL Müşteri Hizmetleri, hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulama başlattı. Müşterilerin teknik sorunlar için yetkili servis kaydı açtırmadan önce başvuracakları, video anlatımlı çözümlerin yer aldığı bir internet sitesi kuran Vestel, ayrıca sağlık çalışanlarına COVID-19 ile mücadele bitene kadar 7/24 ücretsiz hizmet verecek. Vestel, müşterilerinin garantisi biten ürünlerinin garanti sürelerini 3 ay ücretsiz uzatıyor.
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