Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüste her gün yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanan verilerle, salgının son durumu ve ülkede yayılma hızı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün açıklanan verilere göre ülke genelinde Corona pozitif görülen vaka sayısı 13.531 olurken, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 214 olmuştu. Peki, 1 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte detaylar...

1 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından henüz 1 Nisan Çarşamba günü açıklaması yapılmadı. Açıklama yapıldığında grafik ve vaka sayıları haberimizin içerisinde yer alacak.