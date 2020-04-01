Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüste her gün yeni veriler ve grafikler vatandaşlara açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam açıklanan verilerle, salgının son durumu ve ülkede yayılma hızı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün açıklanan verilere göre ülke genelinde Corona pozitif görülen vaka sayısı 13.531 olurken, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 214 olmuştu. Peki, 1 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? İşte detaylar...
1 NİSAN TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanlığı tarafından henüz 1 Nisan Çarşamba günü açıklaması yapılmadı. Açıklama yapıldığında grafik ve vaka sayıları haberimizin içerisinde yer alacak.
31 MART SALI GÜNÜ TÜRKİYE CORONA VAKA SAYISI KAÇ OLMUŞTU?
TÜRKİYE'DE SON DURUM NEDİR?
Ülkemizde bugün 46 hasta vefat ederken, Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 214 kişiye yükseldi.
MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası başlattıklarını açıkladı.
"Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattıkları bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yardım hesabı açıldığını belirten Erdoğan, kampanyaya kısa mesajla da bağış yapılabileceğini söyledi.
Amacın, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak olduğunu dile getiren Erdoğan, her ilde ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek yardımların kendilerine sunulacağını vurguladı.
OKMEYDANI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM HASTANESİ AÇILDI
Bakan Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına da hizmet sunacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 600 yataklı ilk etabının bugün itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Açıklanan sayısal verilerin kanıta dayalı olduğunu vurgulayan Koca, "Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanlığınca, ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağı belirtildi.
AVRUPA GENELİNDE 108 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti. Dünya genelinde 44 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan Kovid-19, yaklaşık 900 bin kişiye bulaştı.
Salgının en çok etkili olduğu Avrupa'da virüs bulaşan kişi sayısı 440 bini geçti, ölü sayısı 31 binin üzerine çıktı. Avrupa'da Türklerin yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre ve Avusturya'da da virüs kaynaklı ölümler oldu.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'da 2 Türk'ün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Ceyhun, ülkede 300 bine yakın Türk'ün yaşadığını belirterek özellikle Kovid-19 nedeniyle tedavi gören ya da test sonucu bekleyen vatandaşlarla düzenli görüştüklerini ifade etti.
Hastalarla görüşmenin, bu kişilerin morallerini yüksek tutma ve kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Ceyhun, Türkiye'nin her şart ve koşulda vatandaşlarının yanında olduğunu yineledi.
Ceyhun, "Bu zor günlerde bir yetkilinin vatandaşlarını arayarak destek olması, bu insanlara ciddi anlamda güç veriyor. Psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine neden oluyor. Bu tür hastalıklarda ruh halinizin güçlü olması çok önemli." diye konuştu.
EN ÇOK CAN KAYBI FRANSA'DA
Fransa'da ise 40 Türk virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İngiltere'de, en son Kahramanmaraşlı bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısı 6 oldu.
Hollanda'da 1'i dün olmak üzere, toplam 21 Türk yaşamını yitirdi. Almanya'da en son dün 4 olmak üzere, toplam 20 Türk hayatını kaybetti.
Belçika'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 4 Şubat'tan bu yana toplam 10 Türk vefat etti. Kovid-19, İsviçre'de 3, İsveç'te ise 6 Türk'ün ölümüne neden oldu.
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