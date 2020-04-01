Kamuda iş fırsatı! Yeni atamalar açıklandı

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020'de açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam bin 66 atama izni verildiği hatırlatılarak atama listesi belirlendi.
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