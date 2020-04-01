Kamuda iş fırsatı! Yeni atamalar açıklandı

kurum ve kuruluşlarının 2020'de açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları,tarafından çıkarılan kararla belirlendi. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla'i üniversitelere,'i diğer kurumlara olmak üzere toplamatama izni verildiği hatırlatılarak atama listesi belirlendi.