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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 Gazete
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    Kamuda iş fırsatı! Yeni atamalar açıklandı

    Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020'de açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararla belirlendi. Üniversitelere bin 651, diğer kurumlara da 6 bin 650 ilave atama gerçekleştirilecek.

    Kamuda iş fırsatı
    Kamu kurum ve kuruluşlarının 2020'de açıktan veya nakil yöntemiyle yapabilecekleri ilave atama sayıları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çıkarılan kararla belirlendi. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı kararıyla 635'i üniversitelere, 431'i diğer kurumlara olmak üzere toplam bin 66 atama izni verildiği hatırlatılarak atama listesi belirlendi.



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