Çalışanları sevindiren haber geldi! 3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yapılması gereken

Yoğun stresli iş hayatı sonrasında çalışanların en büyük beklentisi erken emekli olabilmektir. Erken emekli olmak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bu bağlamda erken emekli olmak isteyenlere yol gösterecek bir içerik hazırladık. 3,5 yıl erken emekli olma şartlarını ve müjdesini verdik. Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Bağ-kur'lu olanlar için SSK statüsünde çalışmaları halin erken emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor. Peki 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler? 3.5 Yıl erken emeklilik şartı nedir ve nasıl olur?
3,5 yıl erken emekli olun!
Sosyal güvenlik sistemi kapsamında değişiklik yapıldığını ilk olarak sizlere duyurmuştuk. 2008 öncesinde SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Sistem 2008 yılında SSK'ya tabi tutulmasına son verilip Bağ-kur bağlanmıştı. Ancak o tarihten sonra tüm isteğe bağlılar Bağ-kur 4B kapsamında değerlendirilirken, 2008'den önce 4A kapsamında prim ödemekte olanlar 4B geçirildi. 2008 yılından önce SSK statüsünde isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar, Bağ-Kur statüsüne alındıkların farkında değillerse daha çok prim ödeyip geç emekli olursunuz. Ancak;
İlk prim ödemesinde 5.000 gün prim ödemesi yeterli iken, statü değişikliğinde 9.000 gün prime tabi olursunuz. İsteğe bağlı sigortalılar SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün. Ayrıca SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-kur'a göre yüzde 30'a varan oranda artıyor. SGK güvenlik sisteminde birden fazla statüde çalışması bulunanlar son 7 yıldaki statüsüne bakılarak, ödediği ve geçirdiği statüye göre emeklilik işlemleri yapılır. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek için hesap kitap yaptırarak araştırıldı ve 3.5 yıl emekli olma fırsatı çıktı.
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak hangi yaşta olursanız olun geriye doğru 3.5 yıl (1261 gün) önce isteğe bağlı sigorta primi ödemeyi kesip 4A statüsüne geçerseniz 3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz.
Erken emekli olabilirsiniz!
Herhangi bir işte çalışmayan için emekli aylığı bağlatmak için 2008 yılından sonra isteğe bağlı sigortalar Bağ-kur kapsamında değerlendirme kararı almıştı. Bağ-kur'lu olanlar için SSK statüsünde çalışmaları halin erken emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor.
Prim günleri değişti!
İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, brüt asgari ücret ile asgari ücretin 7.5 katı arasında tutarın yüzde 32'si oranında prim öderler. Asgari Ücret üzerindne ödemeyi tercih edenler 2020 için aylık 750 TL prim ödemesi gerekiyor. En az 5 yıl prim ödedikten sonra eşiniz, çocuğunuz, anne babanız gibi hak sahiplerine aylıklar bağlanır. Bağlanacak aylık 9000 prim ödemiş olduğunuzda hesap edilir.
Erken Emeklilik için, istisnalar dışında!
A- Yıpranma Hakkı
B- Askerlik Borçlanması
C- Doğum borçlanması
saydırarak erken emekli olunabileceği ancak yaşta herhangi bir istisna söz konusu olmadığını dile getirdi. Ancak bazı meslekler vardır ki erken emekli olabilir diye duyurdu. Peki kimler erken emekli olabiliyor.
Kimler Erken Emekli olabilir!
1- Asit Üretimi Yapan İşçiler
2- Madenlerin Yer Altında çalışanlar
3- TSK görevli astsubay, subay, jandarma, erbaş, sözleşmeli erler
4- Basın Kartı olan gazeteciler
5- Emniyet ve MİT mensupları
6- Civa üretimi
7- Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif
8- Demir Çelik fabrikalarında çalışan işçiler
9- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar
10- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar
11- Çimento fabrikalarında çalışan işçiler
Yeni duyuru: Ceza ve İnfaz Kurumu Çalışanlarına emeklilik!
Bir meslek içinde erken emeklilik hakkı bugün tanındı. Kararname ile ceza infaz kurumu personeli ve sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı verilecek. Cezaevi müdürü dahil tüm görevliler için erken emeklilik kapısı açıldı.
Peki Erken Emeklilik hangi kaç yıl?
Yukarıda yazılan meslekler için Erken emeklilik 5 yıl erkene alınabiliyor. Ayrıca erken emekli olmak için aynı kurumda 10 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Son 20 yılı başka bir yerde sonra başka bir yerde çalışmak yetmiyor.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
4A Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4A yani SSK çatısı altında sigortalı olarak çalışıyorsanız kolay bir şekilde 4A ne zaman emekli olabilirim ekranından 4A emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz. Bunu öğrenmek için;
• Üst kısımda belirtilen seçim sayfasında "4A Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine tıklamalısınız.
• Açılan ekranda sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklamalısınız.
• Uygulama ekranında ise cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgileri seçmelisiniz.
• Maluliyet ve erken yaşlanma durumu seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihinizi girin.
• SSK prim ödeme gün sayınızı girin.
• Diğer sandıklara ait gün sayınızı girin.
• Askerlik/Sanatçı gün sayınızı girin(isteğe bağlı).
• Fiili gün sayınızı girin.
• Yurtdışı gün sayınızı girin(varsa).
• 3600 günün doldurulduğu tarih seçimini yapın.
• Bu bilgileri girdikten sonra "Gönder" butonuna basarak, hesaplamanızı yapabilirsiniz.
4B Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
4B yani Bağkur sigortalısı iseniz 4B ne zaman emekli olabilirim öğrenme seçimini E-SGK portalındaki "Vatandaş" hizmetleri ekranında yapmalısınız.
Uygulama ekranına ise açılan ekrandaki sağ kısımda bulunan "Uygulamaya Git" seçeneğine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Daha sonra emeklilik hesaplamanız için;
• Tam veya Kısmi olacak şekilde emeklilik türü seçimini yapın.
• Cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini girin.
Özel durumunuz varsa;
• Maluliyet var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Maluliyet Derecesini "%" üzerinden seçin.
• erken yaşlanma var mı sorusu karşısında "Evet/Hayır" seçimini yapın.
• Bakıma muhtaç malul çocuk varsa karşısını işaretleyin.
Yurtdışı borçlanmasıyla emekli olmak istiyorsanız;
• "Sadece yurtdışı borçlanması ile emekli olmak istiyorum" karşısındaki boş kutucuğa tıklayın.
4C Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğrenme
Emekli Sandığı(4C) sigortalısı yani kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olarak çalışıyorsanız yine Sosyal Güvenlik Kurumu' nun "E-SGK" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. 4C ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için;
• Doğum tarihi ve cinsiyet bilgilerinizi girin.
• 4C dahilindeki hizmetlerinizi, hizmet başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerinizi girin.
• Devredilen 4A (SSK), devredilen (4B) ve 506SK/Madde 20 dahilindeki hizmetleriniz mevcutsa ekleyin.
"Hesapla" tuşuna basarak, hesaplamayı tamamlayabilirsiniz.
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