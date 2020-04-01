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    • Ekonomi
    • 01.04.2020 21:44
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    • 01.04.2020 21:47
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    1 Nisan açıklandı! Devreden tutar 1 milyon 223 bin lira olarak duyuruldu

    1 Nisan için heyecanlı bekleyiş son buldu. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişlerin ardından 1 Nisan Sayısal Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün gün içerisinde bayilerden loto oynayan on binlerce kişi sonuçlarını bekliyordu. Milli Piyango İdaresi'nin duyurduğu sonuçlara göre kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal'da bugün kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan numaraların listesi

    1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

    1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. Sayısal Loto oyununun geçen hafta cumartesi günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 223 bin 497 lira tutarındaki ikramiye devretmişti. Peki, 1 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre hangi numaralar kazandı? İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi ve haftanın sonuçları...

    1 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    4 - 10 - 15 - 23 - 30 - 31

    SAYISAL LOTO NEDİR?

    Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

    SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

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