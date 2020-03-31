YKS konuları belli oldu mu? 2020 YKS, TYT, AYT konu dağılımı sınava çalışan öğrencilerin merak konusu. YKS'de çıkacak konular neler? Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM ile koordineli şekilde tüm önlemleri alırken, sınav 25-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin sınava hazırlık için yaklaşık 4 ayı bulunuyor. Bu 4 aylık sürede çıkacak konulara yoğunlaşmak isteyen öğrenciler, YKS konuları hakkında araştırma yapıyor. İşte, 2020 YKS TYT AYT konu dağılımı ve YKS'de çıkacak tüm konular!

YKS'DE ÇIKACAK KONULAR NELER?

25-26 Temmuz'da düzenlenecek YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.