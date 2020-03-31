İnfaz yasası maddeleri açıklandı. Binlerce kişinin merakla beklediği ceza indirimi son dakika açıklaması geldi. Hangi suçlara af çıkacak sorusunun yanıtı belli oldu. Binlerce kişiyi ilgilendiren infaz yasası TBMM'ye geldi. AK Parti ve MHP, cezaevlerini rahatlatacak olan infaz düzenlemesinde oldukça hassas davrandı. Mecliste komisyona sunulacak infaz yasası maddeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, hangi suçlara af çıkacak? İnfaz yasası maddeleri nelerdir? Ceza indirimi son dakika gelişmelerini haberimizden öğrenebilirsiniz!

HANGİ SUÇLARA AF ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı ceza infaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Özkan, özellikle teklifin hazırlanmasında emeği geçen MHP ve AK Parti grup başkan vekilleri ile milletvekillerine teşekkür edip, süreç devam ederken, diğer siyasi parti gruplarını da ziyaret ederek, teklif, öneri ve değerlendirmelerini aldıklarını söyledi.