Cinsel istismara ceza indirimi var mı? İnfaz düzenlemesi maddeleri belli oldu! Binlerce mahkumun ve mahkum yakınlarının beklediği düzenleme hayata geçiyor. Cinsel suçlara ceza indirimi çıkacak mı sorusu uzun süredir kamuoyu gündeminde yer alıyordu. Ceza indirimi yapılacak suçlar açıklandı ve bazı suçlar düzenleme kapsamı dışında tutuldu. İşte ceza indirimi olacak suçlar!
CİNSEL İSTİSMARA CEZA İNDİRİMİ VAR MI?
AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır." dedi.
İNFAZ YASASI MADDELERİ AÇIKLANDI!
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarıyla sistemin detayları belli oldu:
- Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.
- Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.
- Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.
- Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.
Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.
- Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.
- Hakim teminatına bağlanan iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.
KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?
Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.
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