Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Türk Telekom’dan ‘Evde Kal’ hediyesi

    Türk Telekom, 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcısı müşterileri için 1 ay boyunca ücretsiz her yöne 500 dakika görüşme imkanı veriyor. Ayrıca Türk Telekom tüm ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerde geçerli aylık 3 bin dakikaya varan görüşme imkanı sağlıyor.

    Türk Telekom’dan ‘Evde Kal’ hediyesi
    Türk Telekom, 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcısı müşterileri için 1 ay boyunca ücretsiz her yöne 500 dakika görüşme imkanı veriyor. Ayrıca Türk Telekom tüm ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerde geçerli aylık 3 bin dakikaya varan görüşme imkanı sağlıyor. Türk Telekom 65 yaş üstü kullanıcılarına her yöne hem mobil hem sabitte 500 dakika hediye ediyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Türk Telekom’dan ‘Evde Kal’ hediyesi
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri