Türk Telekom’dan ‘Evde Kal’ hediyesi

Telekom, 65 yaş üstü ev telefonu kullanıcısı müşterileri için 1 ay boyunca ücretsiz her yöne 500 dakika görüşme imkanı veriyor. Ayrıca Türk Telekom tüm ev telefonu müşterilerine, akşam 7 ile sabah 7 arasında, şehir içi ve şehirlerarası görüşmelerde geçerli aylık 3 bin dakikaya varan görüşme imkanı sağlıyor. Türk Telekom 65 yaş üstü kullanıcılarına her yöne hem mobil hem sabitte 500 dakika hediye ediyor.