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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
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    TMO 20 bin ton fındık satacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nisan'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından TMO'nun fındık satışına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. Yurt içi tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

    TMO 20 bin ton fındık satacak
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nisan'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarından 20 bin ton fındığın daha satışa sunulacağını bildirdi. Sosyal medya hesabından TMO'nun fındık satışına ilişkin bilgi veren Pakdemirli, "Levant ve Giresun tipi fındıklar, kilogramı 21 liradan satışa sunulacak. Yurt içi tüketimde kullanılan Giresun tipi fındıkta fiyat değişikliği yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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