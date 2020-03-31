Sabancı’dan 10 ton yardım

Sabancı Holding, Covid-19 mücadelesi kapsamında 10 ton yeni nesil dezenfektanı Sağlık Bakanlığı'na bağışladı. Yapılan bağışla, 1.5 milyon metrekarelik bir alan dezenfekte edilebilecek. Holding'den yapılan açıklamada, "Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ürünüyle, sağlık emekçilerinin işgücü yükünün hafifletilmesi mümkün olacak" denildi.
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