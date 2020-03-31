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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 12:38
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    • 31.03.2020 12:38
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    sınav takvimi: yapılacak? 2020 – MSÜ – – YDS – ALES sınav tarihleri!

    tarafından düzenlenecek sınavların ertelenmesiyle birlikte 2020 de sorgulanmaya başlandı. , , MSÜ, , YDS, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Her yıl milyonlarca kişinin giriş yaptığı ÖSYM sınavları bu yıl salgın nedeniyle yeniden düzenlendi. Sınav tarihleri ertelenirken, birçok sınavın müfredatında değişiklik yaşandı. Takvimi incelediğimizde çoğu sınavın yaz tarihlerine kaydığı görülüyor. takvim.com.tr ekibi olarak ÖSYM sınav takvimini ve bu yıl gerçekleşecek tüm sınav tarihlerini derledik! İşte, YKS, KPSS, MSÜ, DGS, YDS, ALES ve diğer sınavların tarihleri!

    ÖSYM sınav takvimi: KPSS ne zaman yapılacak?

    2020 ÖSYM sınav takvimi yeniden düzenlendi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ÖSYM sınav tarihlerinde bu yıl salgın hastalık nedeniyle değişiklik yaşandı. Peki; KPSS, YKS, MSÜ, DGS, YDS, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Bu sınavlara her yıl milyonlarca kişi katılım gösteriyor. Ancak bu yılki olağanüstü durum nedeniyle ÖSYM sınavları birkaç ay ileri tarihe ertelendi. İşte; ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanan sınav tarihleri…

    2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

    KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.

    ERTELENEN SINAVLAR

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

    2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.

    Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

    Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım'da uygulanacak.

    GÜNCEL ÖSYM TAKVİMİ

    MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) : 14 Haziran 2020, saat; 10:15

    e-YDS (e-YDS 2020/4 Farsça): 20 Haziran 2020 saat; 13:45

    e-YDS (e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca): 21 Haziran saat; 13:45

    e-YDS (e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca): 27 Haziran saat:13:45

    e-YDS (e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca): 28 Haziran saat; 13:45

    e-YDS (e-YDS 2020/8 İngilizce): 4 Temmuz

    YKS 1. Oturum TYT: 25 Temmuz saat:10:15

    YKS 2. Oturum AYT: 26 Temmuz saat: 10:15

    YKS 3. Oturum YDT: 26 Temmuz saat: 15:45

    ALES/1: 16 Ağustos 2020 saat: 10:15

    2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

    2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

    2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

    2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül 2020

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: 27 Eylül 2020

    2020-EKPSS: 11 Ekim 2020

    2020-KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

    2020-KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

    2020-ALES/2: 6 Aralık 2020

    2020-YÖKDİL/2: 13 Aralık 2020

    2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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    Haberler Ekonomi ÖSYM sınav takvimi: KPSS ne zaman yapılacak? 2020 YKS – KPSS – MSÜ – DGS – YDS – ALES sınav tarihleri!
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