2020 ÖSYM sınav takvimi yeniden düzenlendi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ÖSYM sınav tarihlerinde bu yıl salgın hastalık nedeniyle değişiklik yaşandı. Peki; KPSS, YKS, MSÜ, DGS, YDS, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Bu sınavlara her yıl milyonlarca kişi katılım gösteriyor. Ancak bu yılki olağanüstü durum nedeniyle ÖSYM sınavları birkaç ay ileri tarihe ertelendi. İşte; ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanan sınav tarihleri…
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.
ERTELENEN SINAVLAR
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.
Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım'da uygulanacak.
GÜNCEL ÖSYM TAKVİMİ
MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) : 14 Haziran 2020, saat; 10:15
e-YDS (e-YDS 2020/4 Farsça): 20 Haziran 2020 saat; 13:45
e-YDS (e-YDS 2020/5 İspanyolca/İtalyanca): 21 Haziran saat; 13:45
e-YDS (e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca): 27 Haziran saat:13:45
e-YDS (e-YDS 2020/6 Yunanca/Bulgarca): 28 Haziran saat; 13:45
e-YDS (e-YDS 2020/8 İngilizce): 4 Temmuz
YKS 1. Oturum TYT: 25 Temmuz saat:10:15
YKS 2. Oturum AYT: 26 Temmuz saat: 10:15
YKS 3. Oturum YDT: 26 Temmuz saat: 15:45
ALES/1: 16 Ağustos 2020 saat: 10:15
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül 2020
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı: 27 Eylül 2020
2020-EKPSS: 11 Ekim 2020
2020-KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020-KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020-ALES/2: 6 Aralık 2020
2020-YÖKDİL/2: 13 Aralık 2020
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
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