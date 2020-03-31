Çalışanlar için en büyük hayallerden birisi de emekli olduktan sonra yüksek bir emekli maaşı almak olduğundan çalışırken, emekli maaşı hesaplama yapıyor. Emekli maaşı hesaplama işlemleri sigorta ilk girişinden, mevcut sigortalılık durumuna kadar olan tüm sigortalılık bilgileri üzerinden yapılabiliyor. Kariyer planlamalarınıza dahi yön verecek emekli maaşı hesaplama işlemlerini artık internetten de yapabiliyorsunuz. 4A yani SSK sigorta koluna bağlı sigortalılık tescilinizi ve hizmet dökümünüz bulunuyorsa emekli maaşı hesaplama işlemini E-SGK sayfasındaki "4A Sigortalıları için Aylık Hesaplama" ekranından yapabilirsiniz.
SGK'nın internet servisleri aracılığı ile emekli maaşı hesaplama işlemini artık internetten kolayca yapabiliyorsunuz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "E-SGK" olarak isimlendirilen internet şubesinden birkaç dakika içerisinde bağlı bulunduğu sigorta koluna ve mevcut sigortalılık durumunuza göre emeklilik döneminde alabileceğiniz maaş miktarını öğrenebilirsiniz. Ancak 4A-4B-4C sigorta kollarının her biri için emeklilik hesaplamaları farklı kriterler üzerinden, farklı şekilde yapıldığından SGK emekli maaşı hesaplama internet servisleri her sigorta kolu için farklı olarak sunulmuştur. Bu yüzden de internette bulunan E-SGK portalında emekli maaşı hesaplama işlemlerini bağlı bulunduğunuz sigorta koluna göre yapmanız gerekiyor.
SGK Emekli Maaşı Hesaplama Nereden Yapılır?
Emekli Maaşı hesaplama için SGK' nın internet servislerinin bulunduğu "E-SGK" portalını kullanabilirsiniz. E-SGK portalında;
- 4A Sigortalıları için Aylık Hesaplama,
- 4B Sigortalıları için Aylık Hesaplama,
- 4C Sigortalıları için Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama,
Seçenekleri üzerinden her sigorta koluna göre en doğru emekli maaşı hesaplaması yapabilirsiniz.
4A Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?
4A yani SSK sigorta koluna bağlı sigortalılık tescilinizi ve hizmet dökümünüz bulunuyorsa emekli maaşı hesaplama işlemini E-SGK sayfasındaki "4A Sigortalıları için Aylık Hesaplama" ekranından yapabilirsiniz. 4A emekli maaşı hesaplama işlemi için sırasıyla aşağıdaki adımları izleyin.
Öncelikle e-devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi linkine tıklayın.
- Tarayıcınızın arama bölümüne "esgk.gov.tr" yazın ve aratın.
- Açılan E-SGK ekranında "Vatandaş" seçeneğine tıklayın.
- E-SGK Vatandaş hizmet portalında "4A Sigortalıları için Aylık Hesaplama" seçeneğine tıklayın ve açılan sayfada "Uygulamaya Giriş" seçeneğine tıklayın.
Açılan emekli aylığı hesaplama ekranında ise sizden istenen;
- T.C. kimlik numarası,
- SSK Sicil numarası,
- Baba adı,
- Nüfus il,
- Doğum tarihi,
Bilgilerini eksiksiz olarak girin. Bu şekilde 4A emekli aylığı hesaplamasını en doğru şekilde yapabilirsiniz.
4B Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?
4B yani Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri de E-SGK portalı üzerinden birkaç dakikada yapılabiliyor. Standart şekilde E-SGK portalını açtıktan sonra; E-SGK portalındaki "Vatandaş" seçeneğine tıklayın. Burada "4B Sigortalıları için Aylık Hesaplama" seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada Uygulamaya Giriş" seçeneğine tıklayın. Daha sonra;
- T.C. kimlik numaranızı yazın.
- Kurum seçiminizi yapın(Esnaf-Tarım).
- Sayfada bulunan resimdeki karakterleri "Güvenlik Kodu" kısmına yazın.
- Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.
İşlemlerini yaparak, birkaç dakikada 4B için emekli aylığı hesaplama yapabilirsiniz. Ancak 4B emekli maaşı hesaplama işlemlerinde emekli aylığı 5400 gün hizmet süresi altına maaş başlanmadığından bu hizmet süresi altında olanlar için sorgulama sonucu oluşturulmaz.
4C Emekli Maaşı Hesaplama
4C yani Emekli Sandığı sigortalıları da E-SGK portalından emekli maaşı hesaplama yapabiliyor. Bunun için "4C Sigortalıları için Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" seçeneğine giriş yapmaları gerekiyor. Daha sonra sayfadaki bilgileri doldurması gerekmektedir;
- Derece,
- Kademe,
- Ek Gösterge,
- Makam/Temsil/Görev Tazminat Göstergesi,
- Hizmet Yılı/Ayı,
- Kıdem Yılı,
- İkramiye Yılı,
- Aylık Tarihi,
- Pay/Payda,
- Kademe Tazminat Ek Gösterge,
Kısımlarını doğru şekilde doldurmak gerekiyor. Bu bilgiler doldurulduktan sonra "Hesapla" seçeneğine tıklayarak, 4C emekli maaşı hesaplama yapılabiliyor.
Emekli Maaşı Hesaplamasında Hangi Bilgilere Dikkat Edilir?
Emekli aylığı hesaplamasında dikkate alınan kriterler şu şekilde sıralanabilir:
Sosyal Güvenlik Kurumun bağlı olan sigorta kollarına dahil olarak çalışılan süre dikkate alınmaktadır. Emeklilik için gereken sigortalılık süresi dolmadığı zaman, prim gün ödemesi dikkate alınmayacaktır.
Sigorta için ödenen prim gün sayısı önemsenmektedir. Prim gün sayısına göre, alınacak maaşın limiti arttırılmaktadır.
Sigorta başlangıcının yapıldığı tarih, emeklilik yaşını ve maaşı belirlemektedir.
Emekli olma hakkı elde edilen tarih, emekli maaşının miktarını doğrudan etkilemektedir.
SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotunun Kullanımı
Emekli aylığı hesaplama robotu kullanılarak emekli maaşını belirlemek için gerekli bilgiler şunlardır:
SSK emekli maaşı hesaplaması yapmak için https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ bağlantı adresi kullanılmalı ve SSK web sitesi açılmalıdır.
SSK internet sitesinde yer alan "Emekli Maaşı Hesaplama" robotunda istenen tüm bilgiler doldurulmalıdır.
T.C. Kimlik Numarası
SSK Sicil Numarası
Baba Adı
Nüfus Kaydının Bulunduğu Şehir
Doğum Tarihi
Belirtilen bilgiler girildikten sonra, "Sorgula" butonuna basılması yeterli olacaktır.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim ekranına ulaşarak, ne zaman emekli olabilirim öğrenmek için yapmanız gerekenlerse;
• E-Devlet Kapısı sayfasına girin (turkiye.gov.tr.).
• E-Devlet sistemine giriş yapın (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı).
• Sistemde e-hizmetler sayfasına girin.
• E-hizmetler sayfasında Sosyal Güvenlik Kurumu listesine ulaşın.
• Sosyal Güvenlik Kurumu listesinde bulunan "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" uygulamasına tıklayın.
• Ne Zaman emekli olurum sayfasında bulunan sigorta kolu kısmından (4A/4B/4C) seçimini yapın.
• SGK hizmete bağlama tarihini girin.
Bu işlemlerin ardından birkaç saniye içerisinde sigorta kolu ve hizmete başlama tarihine göre normal olarak "emeklilik yaşı", "hizmet süresi" ve "emeklilik prim gün sayısı" bilgilerini öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.