CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Buna göre terör suçları, cinsel istismar suçları, kasten adam öldürme suçları ve uyuşturucu suçlarının bir kısmı af kapsamının dışında kalacak. Uyuşturucu kullanıcıları indirim kapsama alındı. Mükerrer işlenen suçlar da indirim kapsamına giriyor.

İnfaz çalışmasına ilişkin hazırlanan paketle ilgili olarak AK Parti hukukçularıyla Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışma tamamlandı. Metnin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulması ve bu hafta içerisinde TBMM'ye verilmesi bekleniyor

AF İÇİN KESİN KAPSAMA ALINMAYACAK SUÇLAR

Hafta sonu AK Parti ile MHP bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı. Karara göre infaz paketinde kapsam dışı bırakılacak 4 suç şu şekilde:

- Terör

- Cinsel suçlar

- Kadına şiddet

- Adam öldürme