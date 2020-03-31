Kredi kartıyla ödenebilen vergi türleri arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti. Duyuruya göre; vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Bazı vergi türlerinden 50 bin liraya kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulundu.
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