Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kredi kartıyla ödenebilen vergi türleri arttı

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti. Duyuruya göre; vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor.

    Kredi kartıyla ödenebilen vergi türleri arttı
    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti. Duyuruya göre; vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Bazı vergi türlerinden 50 bin liraya kadar olan borçların da İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından kredi kartlarıyla ödenebilmesi uygun bulundu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Kredi kartıyla ödenebilen vergi türleri arttı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri