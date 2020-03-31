Kargo şubeleri açık mı? Şehirler arası seyahate sınırlandırılma getirilmesinin ardından, önemli işleri olan kişiler kargo seçeneğini tercih ediyor. Peki, kargolar çalışıyor mu? PTT Kargo, Yurtiçi, MNG, Aras Kargo çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri sorgulanmaya başlandı. Paket, evrak veya hediye göndermek isteyen kişiler kargo şubeleri açık mı sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm kargo firmalarının çalışma saatleri!

KARGO ŞUBELERİ AÇIK MI?

Kargo şubelerinin kapatılmasına yönelik alınmış bir karar henüz bulunmuyor. Düzenleme yapılmaması nedeniyle kargo firmaları her gün hizmet vermeye devam ediyor.