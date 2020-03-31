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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
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    İşletmelere ‘çifte’ koruma: Kefalet 500 milyar, kaynak 50 milyara yükseltildi

    Başkan 'ın imzasıyla kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve 'nca kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak da 2 kat artırılarak 50 milyar liraya çıkarıldı.

    İşletmelere ‘çifte’ koruma
    Başkan 'ın imzasıyla kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve 'nca kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak da 2 kat artırılarak 50 milyar liraya çıkarıldı. Bakanlık, ticari alacaklara da reasürans desteği verecek. Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin karar, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 arasında akdedilecek sigorta sözleşmelerini kapsıyor. İşletmelerin ticari alacak sigortası için yüzde 110 reasürans desteği taahhüt edildi.


    HAZAL ATEŞ

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