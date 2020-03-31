İşletmelere ‘çifte’ koruma: Kefalet 500 milyar, kaynak 50 milyara yükseltildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kredi garanti kurumlarınca sağlanan kefalet 250 milyar liradan 500 milyar liraya, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak da 2 kat artırılarak 50 milyar liraya çıkarıldı. Bakanlık, ticari alacaklara da reasürans desteği verecek. Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin karar, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 arasında akdedilecek sigorta sözleşmelerini kapsıyor. İşletmelerin ticari alacak sigortası için yüzde 110 reasürans desteği taahhüt edildi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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