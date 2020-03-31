Türkiye İş Kurumu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 14 bin işçi alımında nihai listelerin belli olduğuna yer verildi. Peki nihai liste ne demek? Nihai listeye nasıl ulaşabilirim? İşte güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı alımında nihai listeler... Sağlık Bakanlığı personel alımı kura hak kazananları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ardından kura çekimi ne zaman olacak merak ediliyor. İŞKUR nihai kura sonuçları listesi açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada nihai listenin İŞKUR iş başvuruların sayfası üzerinden erişime açıldığına yer verildi. Nihai listeye ulaşmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.
NİHAİ LİSTE NE DEMEK?
İŞKUR, 14 bin işçi alımında nihai listeleri yayımladı. Yayımlanan liste, kazananların listesi değildir. Bu liste , 8 Nisan 2020 günü yapılacak kura çekimine katılacak kişilerin listesi. Bu listedeki adaylar kuraya tabi tutulacak ve bu kişiler arasından kazananlar belli olacak.
NİHAİ LİSTEYE NASIL ULAŞIRIM?
İŞKUR tarafından yapılan açıklamada nihai listenin İŞKUR iş başvuruların sayfası üzerinden erişime açıldığına yer verildi. Nihai listeye ulaşmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.
1. Aşağıdaki linke tıklayın.
2. Açılan ekranda İŞ ARAYAN kısmındaki Giriş butonuna tıklayın. Daha sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.
3. Bu ekranda kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Eğer işkur şifrenizi hatırlamıyorsanız e Devlet ile Giriş kısmından giriş yapın.
4. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.
Burada iş başvurularım kısmına tıklayın.
5. Daha sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak.
Bu ekranda Nihai Liste yazan yere tıklayın. Eğer nihai liste butonu henüz gelmemişse liste henüz hazırlanmamış demektir.
TERCİHLER NE ZAMAN?
Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.
Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.
TEMİZLİK PERSONELLERİ NE İŞ YAPACAKLAR?
Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ
Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
Hali hazırda, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaatları alınmayacaktır. Noter kurası sonucu yerleştirilse dahi atamaları yapılmayacaktır.
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