İş kıyafetini işveren mi öder?

Bir giyim mağazasında satış elemanı olarak çalışmaktayım. Mağazada tek tip elbise giymek zorunda bırakılıyoruz. Giyeceğimiz kıyafetin ücretini de kendimiz ödemek zorunda mıyız?
İşçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışanlar kanunlara aykırı olmamak kaydıyla işverenin koyduğu kurallara uymakla yükümlüdür. İşyerinin özelliğinden dolayı belli bir kıyafet giyme kuralı varsa buna herkes uymak zorundadır. Bu, dayatma olarak kabul edilmez. Ancak kıyafetin ücretini ödemek zorunda değilsiniz.
05.01.1971 doğumluyum. İlk SSK girişim 27.11.1989. SSK'da 3500 günüm bulunuyor. Şu an Bağ-Kur'luyum. SSK'dan emekli olabilir miyim? Levent CANGÜL
Bağ-Kur'lu olanlar aynı zamanda bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışırlarsa primleri SSK üzerinden geçerli olur. Bunun için işyerinizi kapatmadan bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışmanız gerekiyor.
20.11.1976 doğumluyum. 01.09.1998 SSK girişim var. 23.01.2009 itibariyle memuriyete başladım. 21.08.1999- 21.02.2001 arasında 18 ay askerlik görevini yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Hüseyin ÖZTÜRK
Emeklilik hesabınız memuriyete başladığınız yıl itibariyle yapılacak. 25 yıl prim ödeyip 60 yaşında emekli olacaksınız. Sigortanız tarih hizmet birleştirmesinde kullanılabilir. Ama emeklilik tarihini öne çekmez. 1548 gün primlerinize eklenir.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İşçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışanlar kanunlara aykırı olmamak kaydıyla işverenin koyduğu kurallara uymakla yükümlüdür. İşyerinin özelliğinden dolayı belli bir kıyafet giyme kuralı varsa buna herkes uymak zorundadır. Bu, dayatma olarak kabul edilmez. Ancak kıyafetin ücretini ödemek zorunda değilsiniz.
05.01.1971 doğumluyum. İlk SSK girişim 27.11.1989. SSK'da 3500 günüm bulunuyor. Şu an Bağ-Kur'luyum. SSK'dan emekli olabilir miyim? Levent CANGÜL
Bağ-Kur'lu olanlar aynı zamanda bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışırlarsa primleri SSK üzerinden geçerli olur. Bunun için işyerinizi kapatmadan bir başka işyerinde SSK'lı olarak çalışmanız gerekiyor.
20.11.1976 doğumluyum. 01.09.1998 SSK girişim var. 23.01.2009 itibariyle memuriyete başladım. 21.08.1999- 21.02.2001 arasında 18 ay askerlik görevini yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Hüseyin ÖZTÜRK
Emeklilik hesabınız memuriyete başladığınız yıl itibariyle yapılacak. 25 yıl prim ödeyip 60 yaşında emekli olacaksınız. Sigortanız tarih hizmet birleştirmesinde kullanılabilir. Ama emeklilik tarihini öne çekmez. 1548 gün primlerinize eklenir.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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