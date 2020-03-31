Mükerrer suçlar nelerdir? İnfaz yasasında mükerrer suçların alınmayacağı belirtilmişti. Bunun üzerine vatandaşlar mükerrer ne demektir? Mükerrer suçlar nelerdir? sorusu hakkında yoğun olarak araştırma yapmaya başladı. Bir suçun tekrar işlenmesi dahilinde kullanılan mükerrer hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. İnfaz düzenlemesi, Cumhur ittifakının üzerinde çalıştığı, bazı suçların cezalarında yapılacak düzenlemedir. Bu düzenleme ile , kapsamdaki suçları işleyenlerin cezaevinde geçireceği süreler azaltılacak.
İNFAZ DÜZENLEMESİ NEDİR?
İnfaz düzenlemesi, Cumhur ittifakının üzerinde çalıştığı, bazı suçların cezalarında yapılacak düzenlemedir. Bu düzenleme ile , kapsamdaki suçları işleyenlerin cezaevinde geçireceği süreler azaltılacak.
MÜKERRER NE DEMEKTİR?
Tekrar edilmiş, yinelenmiş, tekrarlı, iki veya daha fazla kez aynı yapılmış" anlamlarına gelir. Ceza hukukunda ise "mükerrir suç" tabiri "belli şartlar dahilinde birden fazla suça karışma ya da aynı suçu birden fazla kez işleme" anlamlarına gelir. Suçta tekerrür kapsamına girer ve bu kavram Türk Ceza Kanunu'nda belirtilmiştir.
MÜKERRER SUÇLAR NELERDİR?
TCK 58. madde:
MADDE 58 - (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.
(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.
(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adli para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.
(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askeri suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olma üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.
(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.
(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.
(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.
(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.
İNFAZ YASASI MADDELERİ AÇIKLANDI!
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın açıklamalarıyla sistemin detayları belli oldu:
- Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.
- Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.
- Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.
- Toplumda büyük zarar oluşturan tefeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.
- Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.
- Kadınlar, yaşlılar ve anneler lehine de düzenlemeler yaptık. 0-6 yaş altında çocuğu bulunan ve kendine bakamayacak hastalığı bulunanlar için konutta infazı getiriyoruz.
- Hakim teminatına bağlanan iyi hal indirimi itiraz müessesine de açılıyor.
KAÇ KİŞİ FAYDALANACAK?
Şuanda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca, salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecekler olanlarla birlikte bu sayı 90 bini buluyor.
CİNSEL SUÇLAR KAPSAM DIŞI
Buna göre terör suçları, cinsel istismar suçları, kasten adam öldürme suçları ve uyuşturucu suçlarının bir kısmı af kapsamının dışında kalacak. Uyuşturucu kullanıcıları indirim kapsama alındı. Mükerrer işlenen suçlar da indirim kapsamına giriyor.
İnfaz çalışmasına ilişkin hazırlanan paketle ilgili olarak AK Parti hukukçularıyla Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışma tamamlandı. Metnin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulması ve bu hafta içerisinde TBMM'ye verilmesi bekleniyor
AF İÇİN KESİN KAPSAMA ALINMAYACAK SUÇLAR
Hafta sonu AK Parti ile MHP bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı. Karara göre infaz paketinde kapsam dışı bırakılacak 4 suç şu şekilde:
- Terör
- Cinsel suçlar
- Kadına şiddet
- Adam öldürme
BAŞKAN ERDOĞAN 'DAN 2 TALİMAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak dediği ve MHP 'nin hassasiyetine dikkat edileceği talimatı verdiği bildirildi.
MHP ile AK Parti 'nin hafta sonu yaptığı görüşme sonrası paket daraltıldı ve paket, yeni bir pürüz çıkmazsa bu hafta meclise sunulacak.
CANAVARCA HİSLE YARALAMADA, CEZA ARTTIRILACAK
Yapılan düzenleme; mevcut durumdaki bazı aksaklıkların da giderilmesini öngörüyor.
Yurt dışına çıkış yasağı gibi adli kontrolle ilgili bazı tedbirlerin takibi, denetimli serbestlik müdürlüğünün görevleri arasından çıkarılacak. Yaralama suçunun canavarca his saiki ile işlenmesi durumunda ceza artırılacak.
Azami verilecek süre 13 yıl 6 aydan 18 yıla çıkarılacak. Kaçakçılık suçlarında malın değerinin azlığı indirim nedeni olarak kabul edilecek ve kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık imkanı getirilecek.
Kaçakçılık suçlarında malın değerinin hafif veya pek hafif olması halinde cezadan oransal indirim yapılabilecek.
Ayrıca, kovuşturma evresi için de etkin pişmanlık getirilerek kaçakçılık konusu malın değerinin iki katı parayı devlet hazinesine ödediği takdirde cezada belli bir oranda indirim yapılması sağlanacak.
KONUTTA İNFAZ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK
Düzenlemeyle, hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak.
Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının da sınırı artırılıyor ve çocuklar da buraya dahil ediliyor. Bu kapsamda konutta infazın sınırı; kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.
Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden, maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği Adli Tıp Kurumu raporuyla tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.
Yeni doğum yapan ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapse mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların da cezasının konutunda çektirilmesine imkan sağlanacak.
Hükümlülerin iyi hallerinin belirlenmesine ilişkin esaslar da düzenlemede yer aldı. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.