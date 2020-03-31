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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
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    HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan: Kimseyi geri çevirmeyiz

    HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan, APara yayınında vatandaşın sorularını cevapladı. 15.00'te yayımlanan programın bugünkü konuğu VakıfBank Genel Müdürü olacak.

    Kimseyi geri çevirmeyiz
    BANKALARIN kredi ötelemesiyle ilgili detaylar APara'da yayımlanan Bize Sorun programında açıklığa kavuşuyor. Dün yayına katılan HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan şubelerde vatandaşın geri çevrilmeyeceğini, memurlarla ilgili şikayetlerin değerlendirildiğini söyledi. 15.00'te yayımlanan programın bugünkü konuğu VakıfBank Genel Müdürü olacak.

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