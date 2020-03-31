HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan: Kimseyi geri çevirmeyiz

BANKALARIN kredi ötelemesiyle ilgili detaylar APara'da yayımlanan Bize Sorun programında açıklığa kavuşuyor. Dün yayına katılan HalkBank Genel Müdürü Osman Arslan şubelerde vatandaşın geri çevrilmeyeceğini, memurlarla ilgili şikayetlerin değerlendirildiğini söyledi. 15.00'te yayımlanan programın bugünkü konuğu VakıfBank Genel Müdürü olacak.
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