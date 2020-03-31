Gram altın zirveyi gördü

Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüs'ten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Coronavirüs'e ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (FED) geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altının gramı dün rekor tazeleyerek iç piyasada 342 lirayı gördü.
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