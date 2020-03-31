Gram altın zirveyi gördü

görülüp dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüs'ten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatıyükseldi. Coronavirüs'e ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (FED) geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altının gramı dün rekor tazeleyerek iç piyasadagördü.