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    • Ekonomi
    • 31.03.2020 Gazete
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    Gram altın zirveyi gördü

    Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüs'ten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Coronavirüs'e ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (FED) geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı.

    Gram altın zirveyi gördü
    Çin'de görülüp dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüs'ten dolayı oluşan küresel risk ile altının ons fiyatı bin 615 dolara yükseldi. Coronavirüs'e ek olarak ABD Merkez Bankası'nın (FED) geçtiğimiz günlerde sınırsız para genişlemesine işaret etmesi altın fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. Altının gramı dün rekor tazeleyerek iç piyasada 342 lirayı gördü.

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