Entübe hasta ne demek? Entübe nedir? Sağlık Bakanlığı tarafından günlük hazırlanan raporlarda belirtilen entübe hasta hakkında vatandaşlar sorgulama yapıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunu bilgilendirmek adına gün gün tablo açıklanıyor. Açıklanan tablolarda ise entübe hastalar yer alıyor. Peki, entübe nedir? Entübe hasta ne demek?

ENTÜBE NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.