Emekliye faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? Emekliye faizsiz kredi almak için şartlar nelerdir? Emekliler hangi bankalardan faizsiz kredi alır? Ziraat Bankası emekliye faizsiz kredi veriyor mu? Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir. Emekli aylığının devlet güvencesinde olması, bankaların emeklilere kolay kredi vermelerindeki en önemli unsurlardan biridir.
Emeklilere Faizsiz Kredi Veren Bankalar
FİBABANKA
18 ay vade seçeneğiyle 3 bin liraya kadar emeklilere faizsiz kredi veren banka, kendi müşterilerine yönelik bir avantaj sunmaktadır. Yani farklı banka müşterisi olanların, bu krediden yararlanma hakları bulunmuyor.
Banka emekli maaş müşterilerine verdiği kredi kapsamında, 18 aya kadar geniş bir geri ödeme seçeneği sunarak sektörde oldukça iddialı bir kredi imkânı sunmaktadır. Kredinin alt vade limiti ise, 12 aydır. Yani vadelerinizi, 12 ile 18 ay arasında seçmeniz mümkündür.
3 bin TL'ye kadar kullanılan kredi için faiz almayan banka, müşteri sadakat programına göre 3 bin TL üzeri kredi talep eden müşterileri için yine 3 bin TL kadar olan kısmına faiz işletmeyip, kredinin geri kalan kısmı için faiz almaktadır.
Albaraka Türk
Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar arasındaki Albaraka Türk, 20 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanlarından yararlanmanızı sağlıyor. Çekilen kredinin %0,5'i oranında kredi tahsis ücreti alan banka, vereceği kredi için faiz talebinde bulunmamaktadır.
Bu imkânı uzun zamandır banka müşterisi olan emekliler ve maaş hesabını Albaraka Türk'e taşıyanlara sunan katılım bankası, 12 ay vadeyle bu krediden emeklilerin yararlanmasını sağlamaktadır.
Kredi çeken her müşterinin kesinlikle ferdi kaza sigortası primi ödemesi de, kredinin şartları arasında yer almaktadır.
Yukarıda saymış olduğumuz iki banka, uzun süredir emeklilere faizsiz kredi veren bankalar arasında yer alsalar da, zaman zaman bu kampanyayı sonlandırmaktadırlar. Bu nedenle emekliler için bu imkânı sunan bankaların takibini, web sitemiz üzerinden sıklıkla yapmanızda fayda bulunmaktadır.
Emeklilerin Kredi Alabilmesi İçin Şu Şartları Sağlaması Gerekir
Emekli olan bireylerin, faizli ya da faizsiz kredi imkanlarından yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, yaş ve hastalıklara bağlı olarak risk durumu değerlendirmesi yaparak, bazı kriterleri göz önüne almaktadır.
• Emeklilerin bankadan kredi çekebilmeleri için gerekli olan yaş sınırı, 75 yaştır. Bazı bankalar bu sınırı 80 olarak belirlemekle birlikte, bu yaşlardan daha yaşlı olan kimseler risk grubunda değerlendirildiği için kredi almaları pek mümkün değildir.
• Her ne kadar emekli maaşı devlet güvencesi altında olsa da, kredi çekmek isteyen emeklinin tamamen kara listede olmaması önemlidir. Kara listede olan emeklilerin, kredi çekebilmesi oldukça zor hatta imkansızdır.
• Çekilmek istenen kredi tutarının aylık taksiti, emekli maaşının yarısından fazla olamamaktadır. Bu nedenle alınan maaşın miktarı, kredi tutarında da belirleyici rol oynamaktadır.
• Bankalar emekliler için genellikle, 36 ile 48 ay arasında vade üst limiti belirlemektedir. Yaş faktörünü dikkate alan bankalar, ihtiyaç kredileri için en fazla 36 ay vade imkânı sunarken, taşıt kredileri için ise 48 ay vade imkânı vermektedir. Bazı bankalarda vade üst limiti, biraz daha yüksek olabilmektedir.
• Herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirerek kredi çekmek isteyen emeklinin evli olması durumunda, mutlaka eşinin yazılı ve imzalı izni olma şartı bulunmaktadır.
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