Haftaya başlarken bu gece Asya seansında Çin Merkez Bankası yeni gevşeme hamlelerini duyurdu. Covid-19'un çıkış noktası olan Çin, virüsün yayılmasını büyük oranda engellemeyi başarırken yılın ilk çeyreği her ülkede olduğu gibi ölü bir çeyrek oldu. Yılın ikinci çeyreğinin ise akıbeti meçhul.

Çin Merkez Bankası piyasayı desteklemek için hemen hemen tüm majör bankaları gibi bu gece acil şekilde likidite ve faiz hamlesi gerçekleştirdi. Piyasaya 7.1 Milyar $ enjekte ederken, 7 gün vadeli ters repo faizi %2.4'den %2.2'a düşürüldü.