Bu hafta çok sert hareketler geliyor! Uluslararası bankalar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Bunun son örneği Citigroup'tan geldi. Grup altın fiyatları için hazırladığı notta fiyatların daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti. Halk arasında güvenilir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketli dakikalar yaşanıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 558,00 lira, Cumhuriyet altını 2.280,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,17 yükselişle 343,50 liradan işlem gördü. Altın yatırımı olan vatandaşlar bu kapsamda 31 Mart anlık çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor.
Altın Fiyatlarının Teknik Analiz ve Yorumu
ABD'den Corona Etkisini Yansıtan Bir Veri Daha; Dallas FED İmalat Endeksi
ABD'de Dalas FED imalat endeksi Mart ayında coronavirüs etkilerini açıkça yansıtır şekilde sert olarak geriledi.
*Dallas FED İmalat Endeksi: -70 (Önceki: 1.2)
Çin Merkez Bankası'ndan Yeni Gevşeme ve Likidite Hamlesi
Haftaya başlarken bu gece Asya seansında Çin Merkez Bankası yeni gevşeme hamlelerini duyurdu. Covid-19'un çıkış noktası olan Çin, virüsün yayılmasını büyük oranda engellemeyi başarırken yılın ilk çeyreği her ülkede olduğu gibi ölü bir çeyrek oldu. Yılın ikinci çeyreğinin ise akıbeti meçhul.
Çin Merkez Bankası piyasayı desteklemek için hemen hemen tüm majör bankaları gibi bu gece acil şekilde likidite ve faiz hamlesi gerçekleştirdi. Piyasaya 7.1 Milyar $ enjekte ederken, 7 gün vadeli ters repo faizi %2.4'den %2.2'a düşürüldü.
ALTIN
XAUUSD- Dolar Endeksinde ki Yükselişe Rağmen Düşüş Sınırlı
Dolar endeksinde haftanın ilk işlem gününde görülen toparlanmaya rağmen ons altında düşüş nispeten daha sınırlı ve geçtiğimiz hafta ki kazançlarını koruma çabası içerisinde. Teknik açıdan bakıldığında geçtiğimiz hafta ki yükselişle yeniden yükselen kanalın içerisinde giren Ons Altında yukarıda 1645 seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu seviye üstü olası ataklarda ise son dönemlerin de en yüksek seviyesi olan 1703 bölgesi önemli bir direnç bandı olarak karşımızda duruyor. Aşağıda ise 1591 ve 1550 seviyeleri ilk destek bölgeleri olarak takip edilebilir.
Destekler: 1591-1550-1500
Dirençler: 1645-1703-1720
Altına yatırım yapmış olan yatırımcıları agresif işlem yapmamaları yönünde uzmanlar uyarıyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,17 artışla 343,50 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 558,00 lira, Cumhuriyet altını 2.280,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,17 yükselişle 343,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 342 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 342 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 336 bin lira, en yüksek 342 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 artışla 342 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 109 milyon 726 bin 292,65 lira, işlem miktarı ise 327 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 918 bin 866,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.
GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ
Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altına taleplerini artırdı. Spot altının ons fiyatındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki artışla birlikte gram altın iç piyasada rekor tazeleyerek 341,65 TL'ye kadar çıktı.
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.
Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
DOLAR NEDİR?
Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır
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