Ceza infaz düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa hazırladığı ceza infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçeceklerle bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı ceza infaz düzenlemesini Meclis Başkanlığı'na sunduklarını söyledi. Özkan, özellikle teklifin hazırlanmasında emeği geçen MHP ve AK Parti grup başkan vekilleri ile milletvekillerine teşekkür edip, süreç devam ederken, diğer siyasi parti gruplarını da ziyaret ederek, teklif, öneri ve değerlendirmelerini aldıklarını söyledi.