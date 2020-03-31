İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir? Kısa çalışma ödeneğine kimler başvurabilir? Asgari ücretli çalışanlara 1752 TL maaş müjdesi! Salgın nedeniyle zor günler geçiren ve çalışamayan vatandaşlar, kısa çalışma ödeneği alabilecek. Böylelikle cepler rahat bir nefes alacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan kısa çalışma ödeneğinde şartlarda indirim yapılmıştı. Kısa çalışma ödeneği ile çalışanlara, en son eline geçen aylık prime esas kazancının günlük brüt tutarının yüzde 60'ı ödeniyor ve en yüksek ödenecek tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini (4.414.5 lira) geçemiyor. Peki, kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Son 12 ay boyunca asgari ücretli çalışanlar için bir yıllık prime esas kazançlarının aylık ortalaması kadar ödeme olacak. Asgari ücretli çalışan için 2.943 TL, vergilerin düşüldüğünde ise 1.752,40 TL en az ödeme yapılabilecek.