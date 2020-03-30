THY uçak seferleri hangi illere yapılacak? THY iç hat uçuş seferleri listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat kısıtlamaları getirildi. Şehirler arası otobüs seyahatleri yasaklanırken, uçak seferleri de sınırlandırıldı. Pegasus ve AnadoluJet firmaları uçuşlarını durdurdu. Türk Hava Yolları (THY) ise sınırlı sayıda sefer düzenleme kararı aldı. Peki, THY uçak seferleri hangi illere yapılacak? İşte yanıtı!