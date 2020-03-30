THY uçak seferleri hangi illere yapılacak? THY iç hat uçuş seferleri listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat kısıtlamaları getirildi. Şehirler arası otobüs seyahatleri yasaklanırken, uçak seferleri de sınırlandırıldı. Pegasus ve AnadoluJet firmaları uçuşlarını durdurdu. Türk Hava Yolları (THY) ise sınırlı sayıda sefer düzenleme kararı aldı. Peki, THY uçak seferleri hangi illere yapılacak? İşte yanıtı!
UYGULANACAK KURALLAR NELER?
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni tip koronavirüs için alınan önlemler kapsamında iç hat seferleri için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapılacağını bildirdi.
Ekşi, Twitter'dan iç hat seferlerinde uygulanacak kurallarla ilgili açıklama yaptı.
Yolcuların iç hat biletlerini havalimanı satış ofisleri yanında acentelerden seyahat izin belgesiyle alabileceğini belirten Ekşi, şunları kaydetti:
"Koronavirüs ile mücadele kapsamında iç hat seferlerimiz için uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' yapacağız, az bilet satılacak. Havalimanında ve uçak koridorlarında sosyal mesafe kurallarına uyunuz. Uçabilmek için Seyahat İzin Belgenizi yanınızda bulundurunuz. İstanbul bacaklı iç hat uçuşlarımız için şayet seyahat belgesi almış iseniz biletlerinizi çağrı merkezimizden de alabilirsiniz."
Ekşi, seyahat izin belgesi olmayan biletli yolcuların uçuşa kabul edilmeyeceğini, yolcuların evrakını yanında bulundurması gerektiğini kaydetti.
UÇUŞ SAATLERİ VE GÜNLERİ
UÇUŞ YAPILACAK ŞEHİRLER
İstanbul
Ankara
Samsun
Trabzon
Erzurum
Van
Diyarbakır
Malatya
Gaziantep
Kayseri
Konya
Adana
Antalya
İzmir
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