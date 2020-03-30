Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Özel arabada seyahat izin belgesi şart mı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirler arası seyahatler için bazı düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeler kapsamında şehirlere giriş çıkışlarda kontroller yapılmaya başlandı. Vatandaşların hastalık taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. Peki, özel arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Özel arabayla seyahatte seyahat izin belgesi şart mı? İşte detaylar…

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZNİ NASIL ALINIR?

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek.