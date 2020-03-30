Özel arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Özel arabada seyahat izin belgesi şart mı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle şehirler arası seyahatler için bazı düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeler kapsamında şehirlere giriş çıkışlarda kontroller yapılmaya başlandı. Vatandaşların hastalık taşıyıp taşımadığı kontrol ediliyor. Peki, özel arabayla şehirler arası yolculuk yasak mı? Özel arabayla seyahatte seyahat izin belgesi şart mı? İşte detaylar…
ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK İZNİ NASIL ALINIR?
İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecek.
ÖZEL ARABAYLA YOLCULUK YASAK MI?
Taksilerin veya özel araçların şehirlerarası yolculuk kapsamında yasağı olup olmadığı merak ediliyordu. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Alınan seyahat yasağından sonra insanlar seyahat etmek için valiliklerden izin alacak. Özel araçlar veya intenet tabanlı bazı uygulamalar ile özel araçlarda şehirlerarası toplu taşıma işlemleri de yasaklandı. Otobüs ile şehirlerarası yolculuk yasaklandığı için Vali Ali Yerlikaya, alınan bu kural nedeniyle taksi gibi araçların şehirlerarası yolculuk etmesi de yasaklandı.
ŞAHSİ ARAÇLAR YASAK MI?
Taksiler de İstanbul da artık şehir dışına yolcu götüremeyecek. Ancak vatandaşlar, kendi şahsi araçları ile yolculuk yapabilecek.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Buna göre valiliklerin uygun gördüğü koşullara sahip olanlar dışında şehirler arası otobüs yolculuğu yapılamayacak. Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar valiliklere veya kaymakamlıklara seyahat izin belgesi almak için başvurabilecek. Corona virüsü sebebiyle şehirler arası otobüs yolculuğuna ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması valilik izni ile gerçekleşecek.
E DEVLET'TEN ALINABİLECEK
Seyahat izin belgesi başvurusu e-devlet kapısı üzerinden yapılabilecek.
Başvurunun sonucu cep telefonuna mesaj olarak iletilecek. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Seyahat İzin belgesi başvurularının edevlet üzerinden yapılabileceği, başvurunun sonucunun da telefona kısa mesaj olarak iletileceği belirtildi.
OTOBÜS SEFER PLANLAMASI YAPILACAK
Seyahat İzin Kurulu tarafından, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecek. Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacak.
Seyahat İzin Kurulu'nca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek. Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecek.
Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir. Otobüs firmalarının servis hizmetleri yasaklanacak.
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