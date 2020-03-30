Şehir hastanesi statüsündeki 1150 yatak kapasiteli kartal şehir hastanemizi de hizmete sunmuştuk.

Türkiye sağlık alt yapısında zaten güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırdı.

Kovid-19 hastalığı sürecinde, tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken alıp hayata geçirdik.

Aşama aşama ilave tedbirleri yürürlüğe sokuyoruz.

Gıda konusunda herhangi bir sıkıntımız yok.

Ülkemiz tüm temel gıda maddelerini kendi ürettiği için hem stoklar, hem tedarik zincirinin işleyişi ihtiyacı karşılayacak durumdadır.

Kamu güvenliği konusunda kayda değer sıkıntı yaşamıyoruz.

Tüm sağlık görevlilerimize, güvenlik güçlerimize, esnafımıza, üretimi devam ettiren sanayicimize, işçimize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye, Avrupa ve ABD'ye kıyasla bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir.

Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri sağlık sistemimizi ayakta tutmaktır.

Acil durumlar dışında vatandaşlarımızın hastaneye gitmemelerini rica ediyorum.

Okullarda uzaktan eğitime geçerek, kamu ve özel sektörde evde çalışma sistemini hayata geçirerek, sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık.

Kara, Hava, Deniz yollarıyla yapılan şehirlerarası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse şehir içi için de benzer önlemleri devreye alabiliriz.

Günlük test, vefat ve taburcu rakamlarını şeffaf şekilde paylaşıyoruz.

Hali hazırda ülke genelinde köy ve mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimi karantina altındadır.

Türkiye her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda bir ülkedir. Üretimi sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını korumaları için gereken tedbirleri en sıkı şekilde almaya çalışacağız.

Pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi çarşamba günü naklediyoruz. İtalya'ya da aynı şekilde ihtiyaçları karşılamak üzere kızılay aracılığı ile bir gemi dolusu yardım malzemesini ulaştırdık, ulaştırıyoruz.

İşi olmayan , zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa hayatımızın normale dönme süreci kısalacaktır.

Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz milletimizle el ele vererek rabbimizin yardım ve inayetiyle bu müsibetinde üstesinden geleceğiz.

Başaracağımıza inanalım, panik yapmayalım, ama tedbiri elden bırakmayalım. Hiç bir virüs bizim birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizden daha güçlü değildir.