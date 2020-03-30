ERZAK YARDIMI HESAPLAMA

Erzak yapılan bir ailenin en az 4 kişiden oluştuğu hesaba katılır. Ancak bir ailede daha fazla birey varsa gıda yardımı hesaplaması değişir. Genel olarak 4 kişilik bir aile için hesaplanan erzak yardımı, kutu veya poşet içerisinde teslim edilmektedir. Aylık ihtiyaca göre verilmektedir. Erzak yardımının içeriğinde kuru besinler bulunmaktadır. Bu yardımı alabilmek için ailelere gelir testi yapılmaktadır.

GIDA YARDIMI İÇİN NELER GEREKLİDİR?

Erzak yardımı her aileye verilmez. Durumu kötü olan ailelere verilir. Erzak yardımı alabilmenin kuralları belediyeler tarafından belirlenmiştir. Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli ir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinden almanız gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor.