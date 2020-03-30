Mazot, gübre, hububat, baklagil ve buzağı desteği ödemeleri yattı mı? Sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada üreticilere toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını açıklamıştı. Destek ödemelerini bekleyen çiftçiler ödemenin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. İşte merak edilenler.... Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilere 27 Mart'tan itibaren toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.