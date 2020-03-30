Karantinaya alınan köyler, mahalleler, ilçeler hangileri? Corona Türkiye hangi illerde var? Corona virüs nedeniyle ülkemizin birçok bölgesinden karantina haberi geliyor. Valiliklerden alınan kararlara göre, toplum sağlığı ve vatandaşların güvenliği nedeniyle şüpheli durumlarda köyler ve mahalleler karantinaya alınıyor. Peki, karantinaya alınan köyler, mahalleler, ilçeler hangileri? Corona Türkiye hangi illerde var? İşte detaylar…

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında; 30.03.2020 günü saat 15.15 itibarı ile Türkiye genelinde toplam 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulaması yapılmaktadır.

Karantina uygulamaları; 18 ilimizdeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde uygulanmaktadır.

Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır"