Jandarma bünyesine güvenlik korucusu alımı için açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2020 yılı korucu alımının ertelendiğine yer verildi. Peki korucu alımı başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartları ve korucu alımı hakkında yapılan açıklama. 6 bin kişi personel alımına yönelik ilanın bu yıl içinde gelmesine muhtemel bakılıyor. İlgili alıma ilişkin ilan ülkemizde pek çok vatandaş tarafından merakla beklenmekte olup ilanlar belirli periyotlarla erişime açılıyor. Detaylı bilgiler İçişleri Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.
Jandarma 2020 korucu alımı açıklaması geldi
Birçok ilçe , güvenlik korucusu alımı için çalışmalara başlamış ve alım yapacağı sayıları belirlemek için incelemeler yaparken coronavirüs salgının Türkiye 'de de yayılması sonrası alımlar durduruldu.
Kaymakamlıklar tarafından korucu alımları hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Coranavirüs (COVİT-19) salgını nedeniyle, topluluk halinde yapılacak faaliyetlerin (mülakat, spor testi vb.) istenmeyen hadiselere neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda; meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi maksadıyla GK alımlarının ikinci bir emre kadar ertelenmiştir."
KORUCU ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2019 yılı içerisinde açıklanan 25 bin korucu alımı için geriye 6 binlik kadro açıkta kalmış olup özellikle belirtildiği gibi 25 bin güvenlik korucusu hedefine ulaşılmak isteniyorsa 6 bin kişi personel alımına yönelik ilanın bu yıl içinde gelmesine muhtemel bakılıyor. İlgili alıma ilişkin ilan ülkemizde pek çok vatandaş tarafından merakla beklenmekte olup ilanlar belirli periyotlarla erişime açılıyor. Detaylı bilgiler İçişleri Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.
2019'DA GÖNÜLLÜ KORUCULARA KADRO VERİLMİŞTİ!
Gönüllü olarak koruculuk görevi icra edenlere e 5510 sayılı kanuna eklenen 690 sayılı KHK le yapılmış, KHK'ların kanuna dönüşme zorunluluğu nedenle 7077 sayılı kanuna dönüşmüş olmakla birlikte bu kanunun44.maddesi aynen kabul edilmiştir. Kabul edilen kanuna göre ise köy korucuları ve geçici köy korucuları güvenlik korucu statüsüne girmişti. Fakat bu uygulama sadece 26 il kapsamında ve sadece bazı köyleri ve ilçeleri kapsayacak şekilde gerçekleşmişti. Şimdi ise bu 26 il dışında ülkenin farklı yerlerinde geçici, gönüllü veya köy korucusu olarak görev yapanlara da 2020 yılı içinde kadro verilmesi talep ediliyor. Özellikle zor şartlarda görevlerini gerçekleştiren korucular en çok kendilerine de güvenlik korucu kadrosu getirilmesini istiyor.
Korucu alımlarına başvuracak adayların şu şartları sağlaması gerekiyor;
En az ilkokul mezunu olmak,
T.C vatandaşı olmak,
Kamu haklarından uzaklaştırılmamış olmak,
Kamu zararına faaliyetlerde yer almamış olmak,
Herhangi bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak,
Yüz kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
50 yaşını geçmemiş olmak,
UZMAN ERBAŞ OLMA ŞANSI!
İl ve ilçe jandarma komutanlıkların korucu alımlarına başvuru yapan adaylar, belirli görev sürelerini doldurduktan ve gerekli testlerden geçtikten sonra; uygulanacak sınavlarda başarılı olmaları ve fiziki şartlarının elverişli olmaları durumunda uzman erbaş olarak göreve başlayabiliyorlar. Bu konuyla alakalı olarak daha önce yapılan açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 3 bin güvenlik korucusunun uzman erbaş olarak göreve başladığı duyurulmuştu. Söz konusu 25 bin korucu alım sürecinde de adayların göreve başlayıp şartlara uygun olmaları durumunda, ilgili aşamaların ardından uzman erbaş olarak görev alma fırsatları olacak. Bunlarla alakalı göreve başladıktan sonra duyurular adaylara yapılmakta, istekli olanların başvuruları değerlendirilmektedir.
UZMAN ERBAŞ OLMA ŞANSI!
İl ve ilçe jandarma komutanlıkların korucu alımlarına başvuru yapan adaylar, belirli görev sürelerini doldurduktan ve gerekli testlerden geçtikten sonra; uygulanacak sınavlarda başarılı olmaları ve fiziki şartlarının elverişli olmaları durumunda uzman erbaş olarak göreve başlayabiliyorlar. Bu konuyla alakalı olarak daha önce yapılan açıklamalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 3 bin güvenlik korucusunun uzman erbaş olarak göreve başladığı duyurulmuştu. Söz konusu 25 bin korucu alım sürecinde de adayların göreve başlayıp şartlara uygun olmaları durumunda, ilgili aşamaların ardından uzman erbaş olarak görev alma fırsatları olacak. Bunlarla alakalı göreve başladıktan sonra duyurular adaylara yapılmakta, istekli olanların başvuruları değerlendirilmektedir.
Köy korucusu nedir, kimdir, kime denir?
Köy korucusu 26 Mart 1985 tarihinde 442 sayılı Köy Kanunun 74. Maddesinde yazan, muhtarlığın önerisi, kaymakamlığın uygun görmesi ile gönüllü ya da valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının uygun görmesi ile görev yapan silahlı personeldir İdari olarak mülki amirlerine, mesleki olarak Jandarma komutasının altındadırlar. Köy korucusu, kırsal bölgelerde güvenlik güçlerine yardımcı olan sivil görevliler olarak da adlandırılabilirler.
Köy korucuları ne iş yaparlar, görevleri nelerdir?
Köy korucuları terörle mücadelede çok önemli bir yere sahiptirler. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yaparlar. Köy korucuları bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilmişlerdir. Başbakanlık tarafından çıkarılan KHK ile terörle mücadele de kolluk kuvvetlerine büyük yarar sağlayan geçici köy koruyucularının ismi "güvenlik koruyucusu" olarak değişmiştir.
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