İşsiz kalanların can simidi olan İŞKUR işsizlik maaşı araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda arama motorlarında İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu ve İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ve gerekli evraklar şeklinde sorgular arttı. İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır. İşsizlik maaşı almak için İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/issizlik-odenegi-basvurusu üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.