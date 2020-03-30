İşlemlerin % 94’ü şube dışından

Vakıfbank, 'dijital kolaylaştırır' yaklaşımıyla müşteri talep ve beklentilerine uygun çözümler üretiyor, ürün ve hizmetlerinin sayısını her geçen gün artırıyor. 2011'de geliştirdikleri VIT (VakıfBank Innovative Transformation) projesiyle dijitalleşme sürecini başlattıklarını belirten VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Bugün geldiğimiz noktada bankamızdaki işlemlerin yüzde 94'ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleşiyor. Mobil bankacılık hizmetlerimizi 4.7 milyon müşterimiz kullanıyor" dedi.
LİMİTLER ARTIRILDI
Dijital kapasiteleriyle güncel gelişmeler karşısında hemen aksiyon alabildiklerini vurgulayan Merdan, şöyle konuştu: "Son olarak Coronavirüs'le mücadeleye destek vermek amacıyla temassız kartlarla yapılan günlük harcama limitini 250 liraya çıkardık. ATM'lerden para çekme limitini 5 bin lira yaptık. EFT ve havaleyi ücretsiz hale getirdik. Ayrıca 60 yaş üzerinin debit kartlarının temassıza çevrilmesini teşvik ediyoruz. Bu süreçte temassız kapsam alanımızı artırıcı yeni bir ürünümüzü hayata geçirdik. Telefonla temassız ödemeyi başlattık. POS'larda QR kod ile ödeme işlemlerinin yapılması çalışmalarını tamamladık. Müşterilerimizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. 5 milyon kredi kartı kullanıcımız arasında temassız kart kullanan sayısının 2 milyona ulaşması da bunu gösteriyor."
FOTOĞRAFTAKİ IBAN'A ÇÖZÜM
Vakıfbank, yeni bir inovatif ürün daha geliştirdi. VakıfBank IBAN Okuma ile artık fotoğraf, PC ya da telefon ekranındaki IBAN numaraları kolayca kopyalanarak işlem yapılabiliyor. IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor. Böylece EFT, havale gibi işlemler daha hızlı gerçekleşiyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Pek çoğumuzun karşılaştığı bir sorunu burada pratik şekilde çözüyoruz. Fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için tek tek yazmak zorunda kalınan IBAN numaralarını artık bir kamera vasıtasıyla okutarak ilgili alana kopyalıyoruz. Para gönderme işlemi sırasında pratik bir şekilde yapılabilen bu özellikle müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz" dedi.
VİBİ İLGİ GÖRDÜ
Yapay zekaya da dikkat çeken Merdan, "Dijital dünyadaki sesimiz ViBi'yi Ar-Ge merkezimizde yerli ve milli şekilde geliştirdik. ViBi, kişiye özel asistanlık hizmeti veriyor. Mobil müşterilerimizin yaklaşık yüzde 60'ı ViBi'yle tanıştı ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 10.5 milyon etkileşim gerçekleştirildi" diye konuştu.
LİMİTLER ARTIRILDI
Dijital kapasiteleriyle güncel gelişmeler karşısında hemen aksiyon alabildiklerini vurgulayan Merdan, şöyle konuştu: "Son olarak Coronavirüs'le mücadeleye destek vermek amacıyla temassız kartlarla yapılan günlük harcama limitini 250 liraya çıkardık. ATM'lerden para çekme limitini 5 bin lira yaptık. EFT ve havaleyi ücretsiz hale getirdik. Ayrıca 60 yaş üzerinin debit kartlarının temassıza çevrilmesini teşvik ediyoruz. Bu süreçte temassız kapsam alanımızı artırıcı yeni bir ürünümüzü hayata geçirdik. Telefonla temassız ödemeyi başlattık. POS'larda QR kod ile ödeme işlemlerinin yapılması çalışmalarını tamamladık. Müşterilerimizden çok iyi geri dönüşler alıyoruz. 5 milyon kredi kartı kullanıcımız arasında temassız kart kullanan sayısının 2 milyona ulaşması da bunu gösteriyor."
FOTOĞRAFTAKİ IBAN'A ÇÖZÜM
Vakıfbank, yeni bir inovatif ürün daha geliştirdi. VakıfBank IBAN Okuma ile artık fotoğraf, PC ya da telefon ekranındaki IBAN numaraları kolayca kopyalanarak işlem yapılabiliyor. IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor. Böylece EFT, havale gibi işlemler daha hızlı gerçekleşiyor. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Pek çoğumuzun karşılaştığı bir sorunu burada pratik şekilde çözüyoruz. Fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için tek tek yazmak zorunda kalınan IBAN numaralarını artık bir kamera vasıtasıyla okutarak ilgili alana kopyalıyoruz. Para gönderme işlemi sırasında pratik bir şekilde yapılabilen bu özellikle müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz" dedi.
VİBİ İLGİ GÖRDÜ
Yapay zekaya da dikkat çeken Merdan, "Dijital dünyadaki sesimiz ViBi'yi Ar-Ge merkezimizde yerli ve milli şekilde geliştirdik. ViBi, kişiye özel asistanlık hizmeti veriyor. Mobil müşterilerimizin yaklaşık yüzde 60'ı ViBi'yle tanıştı ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 10.5 milyon etkileşim gerçekleştirildi" diye konuştu.
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