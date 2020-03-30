Hastanelere 81 şehirde mülakatsız en az ilkokul mezunu işçi alımı başvuru şartları nedir? İşte kura saati ve yeri

Sağlık Bakanlığı İŞKUR üzerinden 81 şehirdeki hastanelere 14 bin işçi alımı yapıyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı kadrolarına yapılan işçi alımında başvurular sona eriyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda 81 ilde bulunan devlet hastanelerine 14 bin işçi alınacağına yer verildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı kadrolarına yapılan 14 bin işçi alımında başvurular 30 Mart 2020 sona erecek. Başvurular internet üzerinden ve telefon numarası üzerinden alınmaya devam ediyor.
DEVLET HASTANELERİNE PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda 81 ilde bulunan devlet hastanelerine 14 bin işçi alınacağına yer verildi. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı kadrolarına yapılan 14 bin işçi alımında başvurular 30 Mart 2020 sona erecek. Başvurular internet üzerinden ve telefon numarası üzerinden alınmaya devam ediyor.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Sağlık Bakanlığı işçi alımında başvuru şartları şu şekilde:
Temizlik Görevlisi: Ameliyathane, morg, tuvalet, poliklinik yapılan yerler, acil sağlık hizmetinin yürütüldüğü alanlar, yataklı servisler, laboratuvarlar, görüntüleme alanları, kamu hizmeti yürütülen idari ve diğer sağlık birimleri, ek hizmet birimleri ile tesisin temizlik yapılması gereken her türlü alanında, ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen temizlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
Güvenlik Görevlisi (Silahsız): İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir
Klinik Destek Elemanı (Hastane): Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışır, ayrıca hastaların bakımına yönelik yardımcı hizmetler (hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olur ve refakat eder) ile ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen hizmetler ve idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
Aşçı: İlgili kanun, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, genel yazı, hizmet sözleşmesi, iç talimatname, görev emri vb. mevzuatta belirtilen yemek hizmetleri (yemekleri hazırlar ve pişirir, mutfaktaki çalışmaları organize eder) ile idare tarafından verilen kendi görev alanı ile ilgili diğer hizmetleri yürütecektir.
18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak
Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.
Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
BAŞVURU
İlana başvurular internet üzerinden ya da ALO 170 'ten alınıyor. İnternet üzerinden başvuru adımları şu şekilde:
https://esube.iskur.gov.tr/
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra üstte Sağlık Bakanlığı işçi alımı butonu göreceksiniz.
Aşağıda bulunan meslek isimlerinin üzerini tıklayınız
Adli Tıp Teknikeri / Otopsi Yardımcılığı
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)
İŞKUR Nedir?
İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. Bu şekilde kolay ve güvenilir istihdam imkanı sunan kurumun tüm istihdam olanaklarından yararlanmak içinse yapmanız gereken İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını güncel olarak takip etmek olacaktır.
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