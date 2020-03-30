Gram altından yeni bir rekor haberi daha geldi. Son günlerde sık sık artışıyla gündem olan gram altın iç piyasada rekor tazeledi. Bu gelişmenin ardından altın fiyatları artacak mı sorusuna yatırım yapmak isteyenler yanıt aramaya başladı. Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişi küresel piyasalardaki belirsizliğe bağlıyor. Virüse bağlı gelişmeler ve veriler nedeniyle altın fiyatları dalgalanma yaşıyor. Peki, altın fiyatları artacak mı? İç piyasada gram altın çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 343,50 lira oldu.