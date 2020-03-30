Türkiye ve dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını sonrasında önlemler alınmaya devam ediyor. Bu anlamda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Vali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı. İl genelindeki 39 ilçede kaymakamların koordinasyonunda Vefa çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi. Bu açıklamanın hemen ardından Gıda yardımı 2020 ne zaman başlayacak? Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları araştılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler..
GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yerlikaya, "Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz. Gıda kolilerini bugünden itibaren mobil uygulama firması "Getir" tarafından teslim edilecek." Dedi.
İl genelindeki 39 ilçede kaymakamların koordinasyonunda Vefa çalışmaları yürütüldüğünü belirten Yerlikaya, 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi.
GIDA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu.
HER HAFTA 50 BİN ADRESE DAĞITILACAK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti.
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA AÇIKLAMASINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.
GIDA YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Gıda yardımı, devletimiz tarafından tespit edilen gerçek ihtiyaç sahiplerine verilmektedir. Bu araştırmalar sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen: Muhtaçlar, Öğrenciler, Kimsesiz olan kişiler, Aş evleri, Hayır kurumları erzak yardımı alabilmektedir.
GIDA YARDIMINI KİMLER YAPMAKTADIR?
Ülkemizde birçok yardımlaşma kuruluşu mevcuttur. Gıda yardımı yapan kurumlar arasında devletimizin kurumları, il ve ilçe belediye başkanlıkları, çeşitli vakıflar ve denekler ve diğer kurumlardır. Bu yardımlardan faydalanmak için öncelikle başvuru yapmanız gerekmektedir. Yardımlar ailenin sayısına göre değişmektedir. Gıda yardımı ile birlikte: Gıda ürünleri, Temel temizlik ürünleri, Bebek ve çocuk ürünleri bulunmaktadır.
ERZAK YARDIMI HESAPLAMA
Erzak yapılan bir ailenin en az 4 kişiden oluştuğu hesaba katılır. Ancak bir ailede daha fazla birey varsa gıda yardımı hesaplaması değişir. Genel olarak 4 kişilik bir aile için hesaplanan erzak yardımı, kutu veya poşet içerisinde teslim edilmektedir. Aylık ihtiyaca göre verilmektedir. Erzak yardımının içeriğinde kuru besinler bulunmaktadır. Bu yardımı alabilmek için ailelere gelir testi yapılmaktadır.
GIDA YARDIMI İÇİN NELER GEREKLİDİR?
Erzak yardımı her aileye verilmez. Durumu kötü olan ailelere verilir. Erzak yardımı alabilmenin kuralları belediyeler tarafından belirlenmiştir. Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli ir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Bunun için belediyelerin verdiği fakirlik belgesinden almanız gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor.
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