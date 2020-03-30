Milli Eğitim Bakanlığı EBA platformu üzerinden canlı sınıf ders uygulamasını başlattı. Peki canlı ders nasıl izlerim ? Eba canlı ders nasıl işlerim ? Eba canlı ders nasıl yapılır ? Eba üzerinden canlı derse nasıl katılırım? Soruları öğrenci ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte eba canlı ders ile ilgili merak edilen her şey.. Ders öğretmenleri kendi sınıfları ile belirlenen saatlerde eba platformu üzerinden canlı olarak sesli ve görüntülü ders yapabilecekler. Öğrenci veya öğretmenler uygulamayı kullanabilmek için öncelikle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler hesabına giriş yaptıktan sonra kendiler için oluşturulan canlı derslere takvim alanında , bildirimler alanından veya sol menüde yer alan canlı dersler menüsünden ulaşabilmektedir
Öğrenciler hesabına giriş yaptıktan sonra kendiler için oluşturulan canlı derslere takvim alanında , bildirimler alanından veya sol menüde yer alan canlı dersler menüsünden ulaşabilmektedir. Eğer kullanıcı bilgisayarından ilk defa canlı ders uygulaması başlatacak ise ekranın üst kısmında bulunan uygulamayı kur butonu ile gerekli programı bilgisayarına kurmalıdır. Daha sonrasında ise canlı dersler kısmında kullanıcılar için oluşturulmuş canlı dersler listelenip oradan saati gelen canlı ders üzerine gelip derse katıl demek yeterli olacaktır. Canlı ders uygulaması şimdilik sadece pilot okullarda yapılmaktadır. Uygulamanın en kısa sürede tüm okullarda kullanılması beklenmektedir.
EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ
Bilim kurulu önerisi ile Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye devam edeceklerdir. EBA sistemini, özel okullar da dahil olmak üzere tüm e-okulda tanımlı kurumsal öğretmenler, öğrenciler ve veliler de giriş yapabiliyorlar. EBA girişi ile ilgili her konuda 'www.eba.gov.tr' adresinde "yardım" butonu altında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.
TRT EBA TV'nin 30 Mart - 3 Nisan yayın akışı...
EBA CANLI SINIF OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?
EBA'nın internet sitesinde; Okul yöneticiniz tarafından açılacak canlı sınıf bilgilerine EBA Sayfam alanından ulaşabilirsiniz. bilgisi veriliyor.
EBA CANLI SINIF NEDİR?
Selçuk, yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Daha fazla öğrencinin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:
"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."
Selçuk, sistemin çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturmasının birkaç hafta alabileceğini ifade etti.
EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE
EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE
EBA TV LİSE CANLI İZLE
EBA ve Zoom canlı ders verin veya ders alın! Zoom programında cep telefonu ile uzaktan bağlantı nasıl yapılır?
VİDEO Birbirinizi görebiliyorsunuz. Öğrenci öğretmeni, öğretmen de öğrenciyi görüyor.
SES Birbirinizi duyabiliyorsunuz. Öğretmen ders anlatabiliyor, öğrenciye sorular sorabiliyor, öğrenci sorulara cevap verebiliyor, istediği zaman konuşabiliyor.
EKRAN PAYLAŞIMI Öğretmen olarak ekranınızı paylaşabiliyorsunuz. Yani öğrenci sınıfta tahtayı takip ediyorsa burada da sizin bilgisayarınızın ekranını kendi bilgisayarında görüyor. Dolayısıyla siz ekranınızdaki materyallere bakarak anlattıklarınızı karşı taraf görerek dinliyor. Bilgisayarınızda bir resim, metin veya video açtığınızda karşı taraf da bunları görüyor. Ekran paylaşımı iki taraflı da yapılabiliyor. İsterseniz öğrenciniz de kendi ekranını sizinle paylaşabilir. Örneğin yaptığı bir ödevi, yazdığı bir metni size gösterebilir. Birlikte kendi dosyanız veya karşı tarafın dosyası üzerinde çalışabilirsiniz.
TAHTA Ekranınızda açtığınız herhangi bir dosyaya veya sunuma istediğinizi yazın, istediğinizi çizin karşı taraf anlık olarak sizin yazdıklarınızı ve çizdiklerinizi görür. İsterseniz sadece beyaz tahta aracını açarak gerçek yazı tahtası gibi kullanın.
YETKİ İZİN İsterseniz öğrenciye kendi faresini veya kalemini kullanarak sizin ekranınıza yazmasına izin verebilirsiniz. Örneğin ekranınızda bir boşluk doldurma etkinliği var. Açtınız ve bunu karşı tarafla paylaştınız. Dosya olarak değil ekran görüntüsü olarak paylaşıyorsunuz. Sizin ekranınızdaki boşluk doldurma metni artık karşı tarafın ekranında da var. Karşıdaki kişiye bu boşlukları sen doldur diye izin verebiliyorsunuz (klavye ve fare kullanma yetkisi). O kendi ekranında boşlukları doldururken siz anlık görüyor müdahale edebiliyor, açıklama yapabiliyor, soru sorabiliyorsunuz. Kısacası karşılıklı olarak her an iletişimdesiniz.
DOSYA PAYLAŞIMI Karşılıklı dosya paylaşımında bulunabilirsiniz. Siz bir ödev dosyası gönderebilirsiniz. O da ödevi tamamladığında size gönderebilir.
YAZIŞMA MESAJLAŞMA Ders esnasında, öncesinde veya sonrasında yazışma yapabilir, sorularınız veya konularınız varsa danışabilirsiniz.
KAYIT En önemlisi de tüm ders anlatım sürecinizi kaydedebilir, daha sonra bunu öğrencinizle veya istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.
Yapmanız gerekenler:
Uygulamayı bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirin ve kurmak.
Üye olmak.
Ders vermek veya almak istediğiniz kişileri eklemek.
Ders başlatmak.
Birilerini derse davet etmek veya ders numarasını paylaşmak.
Ders anlatırken istediğiniz materyali karşı tarafla göndermek.
Ekranınızın görüntüsünü, sunumunuzu veya herhangi bir dosyayı karşıdaki kişi ile paylaşmak.
İlgili kişi ile konuşmak veya yazışmak.
Kamera görüntünüzü açmak ya da açmamak (özgürsünüz).
Ders anlatımınızın videosunu kaydetmek, daha sonra isterseniz paylaşmak, yayınlamak.
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