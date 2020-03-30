Cepte Şok nedir? Şok Market ücretsiz adrese teslim hizmetine başladı. Şok Marketler'in online market servis uygulaması Cepte Şok, tüm Türkiye'de adrese teslimat hizmetine başladı. Kullanıcılar Şok Market'ten online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden siparişleri evlerine gönderilecek. Üstelik Cepte Şok'tan sipariş verilen ürünlerin fiyatları Şok Market fiyatlarıyla aynı olacak.
Kullanıcılar Şok Market'ten online alışveriş yapabilecek ve aynı gün içinde ek bir ücret ödemeden siparişleri evlerine gönderilecek. Üstelik Cepte Şok'tan sipariş verilen ürünlerin fiyatları Şok Market fiyatlarıyla aynı olacak.
Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30.000 çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık." dedi.
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
ŞOK MARKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Şok merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor. Şok merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri İletişim Merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.
ŞOK MARKET İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜN?
Şok Marketler Zinciri, her hafta hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda indirimli fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Şok Marketler her hafta çarşamba günleri hazırlanan aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri çok özel fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor.
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