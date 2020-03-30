32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

Bankaların en düşük 32 günlük mevduat faizi yüzde 9.00 bandında yer alıyor. 250 bin liraya kadar en yüksek faiz veren banka Burgan Bank iken, 250 bin lira ve üzerinde ING, Fibabanka ve Alternatif Bank ön plana çıkıyor. İşte banka banka güncel faiz oranları listesi…

BANKA FAİZ ORANLARI

Bankalarda açılabilecek olan iki tür hesap vardır. Bunlardan bir tanesi vadeli olurken diğeri de vadesiz hesaplardır. Vadesiz hesaplar sürekli para çekme ve para yatırma işlemi yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Yatırım yapmak isteyenler bankalardan vadeli mevduat hesabı açarlar. Paranız banka ile anlaştığınız süre dahilinde hesaplarda kalmaktadır. Bankalar yatırmış olduğunuz tutarları kullanırlar. Çünkü bu ortamlarda para sürekli devir daim olmaktadır. Bunun karşılığında ise bazı bankalar müşterilerine katılım payı, bazıları ise mevduat faizi ödemektedir.