Balkonu kapatmak pahalıya patlayabilir

Bir sitede ev aldım. Tadilat yapılıyor. Balkonu salonla birleştirmek istiyorum. Konuştuğum komşular "Balkonu kapatamazsınız" dedi. Bu doğru mu? Bunu engelleme durumları olabilir mi?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19'uncu Maddesi'ne göre, kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin 5'te 4'ünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Binanın dış görüntüsünü değiştiren balkonun cam ile kapatılması da projede yoksa veya kat maliklerinin 4/5'inin yazılı onayı bulunmuyorsa yasal değildir ve bir kat maliki sizi şikayet ederek veya hakkınızda dava açarak tüm masrafları size ait olmak üzere balkonun eski hale getirilmesini talep edebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19'uncu Maddesi'ne göre, kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur. Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin 5'te 4'ünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Binanın dış görüntüsünü değiştiren balkonun cam ile kapatılması da projede yoksa veya kat maliklerinin 4/5'inin yazılı onayı bulunmuyorsa yasal değildir ve bir kat maliki sizi şikayet ederek veya hakkınızda dava açarak tüm masrafları size ait olmak üzere balkonun eski hale getirilmesini talep edebilir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
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