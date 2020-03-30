2020 yılı tüp fiyatları: Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tip fiyatı kaç TL oldu?

Tüp fiyatları 2020 yılı güncellenmiş rakamları paylaşıldı! Markaların il ve ilçe bazında değişen güncel tüp fiyatları ev, ticari ve sanayi tipi yanında propan ve forklift tüp olmak üzere değişkenlik gösteriyor. KDV dahil tüp satış fiyatı 2020 listesinin yer aldığı haberimizde, Aygaz dışında kalan markalar için İstanbul fiyatları baz alınmıştır. Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur. Gaz halinde havadan ağırdır. Gaz kaçaklarının fark edilmesi için rafineri tarafından özel bileşiklerle kokulandırılmıştır.
GÜNCEL AYGAZ TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 23,00 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 119,00 TL
16 Kg Forklift Tüpü Fiyatı: 156,50 TL
24 Kg Forklif Tüpü Fiyatı: 237,00 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 237,00 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 445,00 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 486,00 TL
GÜNCEL İPRAGAZ TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 22,00 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 118,50 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 245,50 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 459,50 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 489,50 TL
GÜNCEL LİKİDGAZ (MİLANGAZ) TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 21,50 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 117,00 TL
19 Kg Forklift Tüpü Fiyatı: 186,75 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 240,00 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 454,00 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 484,00 TL
GÜNCEL MOGAZ TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 22,25 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 119,50 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 243,50 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 457,00 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 499,50 TL
GÜNCEL BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI LİSTESİ 2020
2 Kg Piknik Tüpü Fiyatı: 22,00 TL
12 Kg Ev Tüpü Fiyatı: 118,50 TL
24 Kg Ticari Tüp Fiyatı: 245,50 TL
45 Kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 459,50 TL
45 Kg Propan Tüpü Fiyatı: 489,50 TL
Genellikle tüpgaz olarak adlandırılan LPG, ham petrolün damıtılması, parçalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Renksizdir, kokusuzdur, yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.
Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur.
Gaz halinde havadan ağırdır.
Gaz kaçaklarının fark edilmesi için rafineri tarafından özel bileşiklerle kokulandırılmıştır.
Ülkemizde halen Miks LPG %30 propan ve %70 bütan karışımı, ticari propansa, %95 ve üzeri saflıkta propan olarak kullanılmaktadır.
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