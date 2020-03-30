Buna göre, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla, ihtiyaç sahipleri 10 bin liraya kadar bireysel ihtiyaç kredilerini kullanabilecekler. Buna göre, 10 bin lira kullananlar, ilk altı ay kredi geri ödemesi yapmayacak ve sonraki 30 aylık dönemde ayda 376 lira ödeyecek. Krediyi 7,500 lira olarak kullananlar da, ilk altı ay ödemesiz geçtikten sonra 30 ay boyunca ayda 282 lira ve 5,000 lira kredi kullananlar da ilk altı ayı ödemesiz geçirdikten sonra, 30 aylık dönemde ayda 188 lira ödeyecekler.